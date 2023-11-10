В России бесследно исчез самолет Ан-2 с людьми на борту: СМИ не исключают авиакатастрофу

Губернатор Чукотского АО Владислав Кузнецов отметил, что лично держит ситуацию на особом контроле. На борту находились 3 человека, а на их поиски выехали вездеход и трэкол.

В Российской Федерации исчез самолет Ан-2 авиакомпании "Стриж авиа". Произошло это на Чукотке. Об этом сообщает издание ТАСС 10 ноября.

Отмечается, что на борту находится три человека — два члена экипажа и один пассажир. На его поиски уже отправили вездеход и вертолет, как отметили оперативные службы.

"Спасатели на вертолете МИ-8ГП ЧАО "Чукотавиа" вылетели для проверки маршрута. На борту шесть человек, в том числе медик, два спасателя и три члена экипажа. Также на поиски выехали вездеход и трэкол", — сообщили представители МЧС в комментарии журналистам.

К слову, местное медиа Shot в Telegram-канале сообщило, что пропавший самолет мог совершить аварийную посадку в 16 километрах от населенного пункта Полярный. Спасатели уже выдвинулись в этом направлении.

Командиром экипажа является Алексей Левин, а пассажир — врио главы артеля старателей "Полярная" (золотодобывающее предприятие) — 29-летний Олег Петреченко.

"Вместе с пилотом и бортмехаником мужчина вез на "Полярную" 150 кг груза — это три ящика сигарет, цепи для бензопил, два мешка лука и личные вещи. По пути назад Петреченко должен был забрать восемь рабочих, но в установленное время самолет не прилетел", — сообщило медиа Mash.

Данные про второго пилота пока что не прозвучали. Они следовали маршруту Певек — Полярный, но что могло пойти не так — предстоит выяснить.

В Mash также отметили, что предварительно самолет мог упасть перед сопкой возле поселка Полярный. Спасатели намерены использовать более мощную технику для исследования территории, ведь вездеход не справляется из-за обилия снега.

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов в своем Telegram-канале сообщил, что внимательно следит за ситуацией.

"Держу на особом контроле поиски частного воздушного судна. Самолет, вылетевший в 10:40 по маршруту Певек — прииск Полярный, не вышел на связь. Самолет должен был прилететь в 12:40, однако, так не прибыл", — говорится в сообщении.

Отдельно он отметил, что вылетевший на поиски вертолет пришлось отозвать, ведь погодные условия ухудшились.

Напомним, 30 октября сообщалось, что с атакованного аэродрома в Бердянске за две недели "исчезли" десятки вертолетов ВС РФ. Еще в конце сентября в Бердянске фиксировали более 20 российских вертолетов. После ударов Сил обороны, своим ходом или не без помощи, техника покинула авиабазу.