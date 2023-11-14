В РФ ограничили работу СМИ: Госдума внесла поправки в закон о выборах президента

Поправки к закону о выборах предусматривают избирательную процедуру в условиях введения военного положения в отдельных регионах.

Президент РФ Владимир Путин подписал принятые парламентом поправки к закону о выборах главы государства. Изменения в законе направлены на ограничение деятельности прессы в период избирательной кампании и в день выборов. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Документ о внесении изменений в закон был опубликован во вторник, 14 ноября. Поправки еще более ограничивают свободу слова и препятствуют независимому освещению предвыборной кампании и хода голосования.

Среди внесенных изменений:

доступ на заседания избирательных комиссий разрешен только штатным репортерам зарегистрированных СМИ;

ограничена видеосъемка на избирательных участках;

запрещена предвыборная агитация на всех заблокированных и запрещенных ресурсах.

В новом законе также предусмотрена процедура проведения выборов президента в условиях введения военного положения в отдельных регионах. Согласно тексту закона, голосование в таких условиях отменять не будут, но порядок действий будет утверждаться только после "консультаций Центризбиркома с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона".

В настоящее время военное положение в РФ не введено ни в одном регионе, включая граничащие с Украиной области.

Законопроект был принят Государственной Думой 25 октября и одобрен Советом Федерации 8 ноября.

Напомним, стало известно, когда в России проведут выборы президента. Российские журналисты пишут, что президентские выборы могут состояться 17 февраля, в годовщину одобрения проекта договора о "присоединении" Крыма к России.

Ранее Фокус писал, что Путин не будет делать акцент на войне в Украине во время выборов. По мнению аналитиков, война в Украине во время президентской кампании будет обсуждаться только при условии серьезного успеха ВС РФ на фронте.