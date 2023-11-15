Помощи Украине пока нет: Палата представителей США одобрила бюджет, чтобы избежать "шатдауна"

По словам журналистов, президент США Джо Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят Сенатом.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить приостановку работы правительства. Об этом сообщает CNN.

По словам журналистов, проект закона был принят на двухпартийной основе 336 голосами против 95. Отмечается, что 209 голосов принадлежат демократам. Против законопроекта выступили 93 республиканца и два демократа.

Издание пишет, что сейчас Сенату необходимо будет одобрить эту меру до пятницы, 17 ноября. Предложение не включает дополнительную помощь Израилю или Украине.

Также журналисты сообщили, что президент США Джо Байден готов подписать одобренный Палатой представителей законопроект о государственном финансировании, если он будет принят Сенатом.

"Если он будет принят Сенатом, президент подпишет эту постоянную резолюцию, которая сохранит текущий уровень финансирования и не будет содержать вредных политических факторов", — сказал представитель Белого дома.

Сообщается, что помимо острой борьбы за государственное финансирование, чиновник призвал Конгресс выделить финансирование Израилю, Украине и на пограничную безопасность.

"Конгресс должен также решить неотложные вопросы национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ", — сказал он.

Напомним, что Госдеп сообщил, что США выделили миллион долларов на расследование военных преступлений РФ. Так, Штаты намерены содействовать правосудию и наказанию виновных в военных преступлениях против украинского народа.