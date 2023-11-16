"Никакой драмы": сенаторы США направили на подпись Байдену бюджет без помощи Украине

Сенат США принял законопроект о временном финансировании, чтобы предотвратить закрытие правительства — "шатдаун". Однако в документе не говорится о помощи Украине.

Сенаторы США приняли временный бюджет для избежания "шатдауна" и направили его на подпись президенту Джо Байдену. Об этом сообщает Reuters.

За законопроект проголосовали 87 сенаторов, а 11 были против.

"Никакой драмы, никакой задержки, никакой приостановки работы правительства", — заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Почему временный бюджет критикуют в Белом доме

Ранее представитель Белого дома Вид Арлетт Саенз заявлял, что Байден подпишет законопроект о финансировании, если он будет принят Сенатом.

"Если это примет Сенат, президент подпишет эту резолюцию, которая сохраняет текущие уровни финансирования и не содержит вредных политических факторов", — сказал чиновник.

Кроме острой борьбы за государственное финансирование, он также призвал республиканцев Палаты представителей отказаться от "экстремальных, партийных законопроектов об ассигнованиях" и работать с демократами над документами на весь год, а также принять финансирование для Израиля, Украины и безопасности границ.

"Заглядывая вперед, республиканцы Палаты представителей должны прекратить тратить время на крайние партийные законопроекты об ассигнованиях, которые нарушают двухпартийное соглашение, за которое проголосовали две трети из них, и вместо этого быстро работать с демократами над законопроектами об ассигнованиях на весь год", — говорил Саенз.

Он также призвал Конгресс рассмотреть насущные потребности национальной безопасности и внутренние потребности, в частности, финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ, программу для женщин, младенцев и детей WIC (это программа питания, которая помогает поддерживать здоровый рост младенцев и детей в возрасте до 5 лет — ред.

Что предусматривает законопроект без помощи Украине

Законопроект о временном бюджете инициировал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Этот документ предусматривает продление финансирования военного строительства, льгот для ветеранов, транспорта, жилья, городского развития, сельского хозяйства, Управления по контролю за продуктами и лекарствами, а также энергетических и водных программ до 19 января. Финансирование всех других федеральных операций, в частности, обороны, закончится 2 февраля. Помощи для Украины там нет.

Комбинированный пакет национальной безопасности, который включает помощь Израилю, Украине, американской границе и Тайваню, Палата представителей будет рассматривать после Дня благодарения (23 ноября).

Между тем лидер республиканцев в Сенате Соединенных Штатов Митч Макконнелл поддержал предложение спикера Майка Джонсона из Луизианы по финансированию правительства, даже если оно не предусматривает финансирование Украины и Израиля, потому что эта мера направлена на предотвращение приостановки работы правительства из-за неутвержденного основного бюджета.

20 октября стало известно, что Белый дом официально запросил у Конгресса 61 млрд долларов для Украины. По данным СМИ, администрация Байдена планирует поделить финансирование на четыре части. Средства выделят Украине и Израилю, а также на противостояние России, Китаю и Ирану.