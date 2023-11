Атакована синагога в Ереване: кто угрожает крупнейшему иудейскому движению США и Европы

15 ноября в Ереване был совершен поджог единственной синагоги Армении. Это второй в мире случай предания огню иудейского культового объекта с начала эскалации арабо-израильского конфликта, и первый – за пределами Ближнего Востока (предыдущий случай сожжения синагоги был в Тунисе 18 октября).

Главный раввин Армении Гершон Бурштейн рассказал Пятому каналу армянского ТВ как происходил поджог ереванской синагоги: "В течение 40 минут они пытались разжечь огонь, вначале у них было мало бензина, потом они принесли еще". Даже после первого нападения, многочисленных угроз со стороны ASALA_Young и предупреждений израильтян и еврейских организаций, власти Армении не предприняли должных мер, чтобы защитить единственную синагогу в стране – почти час нападавшим никто не мешал.

Поджог в Ереване стал вторым нападением на единственное в стране иудейское культовое здание за последние два месяца. Первое произошло 3 октября – за 4 дня до вторжения боевиков ХАМАСа на юг Израиля.

Ответственность за оба нападения взяла на себя группа, использующая название ASALA_ Young и претендующая на роль преемницы исторической террористической организации ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia). По данным исследовательского центра израильского министерства по делам диаспоры, эта группа представляет собой молодежное крыло ASALA. После образования в 1975 году в Ливане организация провела более 80 терактов и диверсий в основном против турецких официальных лиц и объектов в странах Европы, Ближнего Востока и США. В 1979-1980 годах ее боевики устраивали взрывы израильских объектов в Италии. Основатели исторической ASALA тесно сотрудничали со спецслужбами Сирии и палестинскими военизированными группировками. Судя по заявлению в Telegram-канале ASALA_Young, именно основателей организации ее молодежное крыло теперь рассматривает в качестве примера для подражания.

Оба нападения на синагогу в Ереване вызвали широкий резонанс. Президент Conference of European Rabbis (CER), одной из крупнейших раввинских организаций Европы, потребовал от властей Армении задержать членов группы ASALA, объявить ее вне закона и усилить охрану еврейской общины. Он добавил: "Если не последует должной реакции, на улицах прольется еврейская кровь и ответственность будет на главе правительства Армении".

В то же время посол Израиля в Армении Йоэль Лион призвал "правительство Армении осудить все формы антисемитизма, тщательно расследовать это преступление и привлечь виновных к ответственности".

Наиболее авторитетное израильское англоязычное издание The Jerusalem Post уже назвало Армению "самой антисемитской страной постсоветского пространства" – 58% населения здесь разделяют антиеврейские настроения. Тем временем международное новостное агентство BNN Breaking отметило, что "это не первый случай антисемитизма в Армении, в стране и раньше отмечались случаи вопиющего игнорирования культурных и религиозных ценностей, особенно тех, которые связаны с еврейским наследием".

Но предупреждения о росте армянского антисемитизма и угрозах нападения на еврейские объекты звучали еще до поджога синагоги. Стоит напомнить, что еще в 2019 году The Jerusalem Post писало о "системном антисемитизме" в Армении. Израильское министерство по делам диаспоры с сентября 2023 года трижды отмечало рост антисемитских настроений в этой республике. В одном из его служебных документов сообщалось: "В социальных сетях Армении зафиксирован заметный рост антисемитской риторики, включавший призывы к насильственным действиям в отношении евреев… Есть опасения относительно исполнения этих призывов, или насильственных действий в отношении еврейского имущества в ближайшее время".

Уже в начале октября израильский сайт Habura отмечал "беспрецедентный уровень антисемитской агитации" в Армении, а один из ведущих израильских "мозговых трестов" Begin-Sadat Center подчеркивал, что "в армяноязычных Тelegram-каналах ведется массированная откровенно антисемитская пропаганда с использованием всех имеющихся антисемитских штампов".

На проблему обратили внимание и европейские СМИ. Болгарское англоязычное издание SofiaGlobe писало 5 октября: "Это не первая провокация, совершенная в Армении против еврейского меньшинства за последний месяц". Румынское представительство Newsweek и польское издание Wprost отмечали "молчание правоохранительных органов Армении в связи с нападением на синагогу".

Опасность антиеврейских актов в Армении заметили по всему миру, но власти республики не посчитали нужным этому противодействовать. 30 сентября, на фоне предупреждений израильского министерства по делам диаспоры об опасности нападений на еврейские объекты в Армении, посол этой страны в Тель-Авиве Армен Акопян заявил: "Мы должны понять, что провоцирует людей на такие поступки".

На фоне попустительства армянских властей ASALA_Young не только поджигает синагогу снова и снова, но и расклеивает в Ереване и других городах Армении листовки с эмблемами ASALA, ХАМАСа и Хизбаллы с подписью: "У нас общий враг".

Возрождение ASALA, которая солидаризируется с организациями, признанными террористическими во многих странах ЕС и США, представляет угрозу и для других стран. В заявлении ASALA_Young от 15 ноября читаем: "Бесстрашные бойцы ASALA нанесли удар по ереванскому центру еврейской организации ХАБАД… его хозяева базируются в США и оккупированной Палестине. Оттуда все агенты ХАБАДа получают инструкции". В этом же заявлении содержалось предупреждение: "наша следующая операция будет за пределами Армении".

ХАБАД – международное иудейское движение, широко представленное почти во всех странах Европы, и крупнейшая иудейская организация в США. По данным международного агентства социологических исследований Pew Report, с движением ХАБАД взаимодействуют 38% американских евреев. Это движение задействует в США около 1100 образовательных, просветительских и благотворительных структур. В апреле президент Байден провозгласил день 120-летия последнего лидера ХАБАДа Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона Национальным днем образования.

ХАБАД действует также в Украине. В 2012 году в Днепре открылся крупнейший в мире еврейский центр "Менора", действующий под эгидой этого движения. А в России в октябре 2022 года помощник секретаря Совета безопасности Алексей Павлов объявил приверженцев ХАБАДа сектантами.

На фоне роста антисемитизма в Армении и России 30 октября посол Израиля в Киеве назвал Украину "самой произраильской страной в Европе".