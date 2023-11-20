Опять выиграет Путин: в РФ определились, как будут выбирать "следующего" президента, — СМИ

Выборы предварительно запланированы на 15-17 марта 2024 года. Перед ними члены комиссий будут делать обход граждан и призывать их пойти на избирательные участки.

В РФ решили переизбрать президента на трехдневном голосовании и с массовым обходом граждан. Об этом пишет российское издание The Moscow Times.

Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на семинаре для вице-губернаторов и представителей избиркомов, предстоящие выборы президента России, на которых предполагается переизбрание Владимира Путина на пятый срок, впервые пройдут в виде трехдневного голосования.

Панфилова отметила, что выборы предварительно запланированы на 15-17 марта 2024 года. Перед голосованием члены комиссий будут делать обход граждан и призывать их пойти на избирательные участки.

"Предполагается одна волна обхода избирателей, чтобы не надоедать", — отметила глава ЦИК.

Как прокомментировали источники The Moscow Times — таким образом Кремль пытается показать легитимность выборов.

"Кириенко [первый замглавы администрации президента, куратор внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко] и Памфилова тысячу раз подчеркнули, что самое главное — легитимность", — сказал один из участников семинара.

Напомним, что Госдума внесла поправки в закон о выборах президента. Изменения в законе направлены на ограничение деятельности прессы в период избирательной кампании и в день выборов.