В колонии нашли повешенным бывшего начальника Следкома РФ, — росСМИ

До перевода в нижнегородскую колонию экс-начальника управления собственной безопасности около 6 лет удерживали в одиночку в худшей камере лефортовского СИЗО, потому что якобы не могли найти соседа.

Бывшего генерал-майора юстиции, руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета России Михаила Максименко нашли мертвым в колонии в Нижегородской области Он отбывал там 13-летний срок по делу о коррупции. Об этом пишет издание Mash.

Максименко нашли повешенным в каптерке сотрудники ИК-9 Нижегородской области. Предварительно он повесился на своих шнурках. Спасти мужчину не смогли, скорая помощь констатировала смерть от удушения.

До перевода в нижнегородскую колонию экс-начальника управления собственной безопасности около 6 лет удерживали в одиночку в худшей камере лефортовского СИЗО, потому что якобы не могли найти соседа.

Михаил Максименко

Генерал-майору юстиции было 50 лет.

Максименко арестовали еще в июле 2016 года по подозрению в получении взятки. В марте 2020-го Мосгорсуд приговорил его к 14 годам лишения свободы и штрафу 250 млн рублей. В апреле 2018-го тот же суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы и штраф в размере 165 млн рублей по делу о получении взяток от представителей криминального мира.

Напомним, что 23-летний житель Москвы покончил жизнь самоубийством в стрелковом клубе на Марксистской улице недалеко от центра столицы РФ.

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