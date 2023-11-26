Огненный гриб заполнил небо: в Челябинске на территории завода прогремел взрыв (видео)

Сразу после инцидента на Челябинском тракторном заводе местные жители начали жаловаться на отсутствие электроэнергии в нескольких районах областного центра. До возникновения пожара очевидцы слышали мощный взрыв.

В одном из городов Российской Федерации прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. Случилось это в Челябинске. Об этом пишет издание ТАСС 26 ноября.

Отмечается, что возгорание произошло на территории Челябинского тракторного завода, который расположен по проспекту Ленина. Сначала местные жители сообщили о громком взрыве, после чего в небо поднялся огромный огненный гриб. Все это попало на камеру.

В пресс-службе управления МЧС по региону в комментарии журналистам рассказали, что причиной громких звуков якобы стало возгорание трансформатора. На место прибыли спасатели, которые должны справиться с последствиями ЧП.

"На месте силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Открытое горение трансформатора ликвидировано на площади 40 кв. метров", — сообщают в МЧС.

К слову, сразу после взрыва местные жители начали сообщать о перебоях с электричеством. Свет мог пропасть в некоторых районах города. О возобновлении электроснабжения дополнительно не сообщалось.

Пострадавших и погибших якобы нет. Местные власти никак не прокомментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 24 ноября сообщалось, что БПЛА поразили воинскую часть ВС РФ в Джанкое. Всего прозвучало четыре взрыва. В результате атаки было уничтожено средство противовоздушной обороны и радиолокационную станцию российских военных. В подполье сообщают о пострадавших оккупантах.

23 ноября сообщалось, что после взрыва часть Подмосковья осталась без света. По словам местных жителей, около часа ночи они заметили яркую вспышку со стороны подстанции, после чего в округе выключился весь свет, а на месте вспышки начался небольшой пожар.