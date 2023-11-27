Смыло железную дорогу в Сочи и снесло памятник в Крыму: россияне показали последствия непогоды (фото)

Волны возле Сочи доставали до линий электропередач, делились впечатлениями россияне в соцсетях. Сила удара волн была настолько мощная, что полностью смыло железнодорожное полотно.

Шторм в Черном море размыл железнодорожное полотно, которое проходит вплотную к берегу неподалеку от города Сочи в РФ. Кроме того, ураган сломал памятник, стоявший в центре временно оккупированного Севастополя в Крыму. О последствиях сложных погодных условий рассказывают российские граждане в сообщениях в сети Х (ранее — Twitter).

В сети опубликован ряд видео, на которых видны последствия непогоды для Сочи. Одна из записей сделана из окна поезда, который проезжает по пока уцелевшему куску железной дороги, расположенному в полудюжине метров от Черного моря. В кадр попадают остатки того, что раньше было железнодорожными путями. Видно, что шторм снес в море и железнодорожное полотно, и рельсы, и шпалы. Голос за кадром делится впечатлениями от увиденного: "Смотри, столб болтается. Прикинь, если бы мы здесь жили!"

На втором видео, снятом ночью, показывают высоту морских волн. Кое-где они поднимались до линий электропередач и поэтому россияне пугались, когда видели искрение. Указывается, что от удара стихии пострадал участок между Сочи и Туапсе.

Также свидетели зафиксировали на видео поток морской воды, который несется вглубь курортного квартала в Сочи. Высота волн — около двух метров. Они сметают деревья и киоски на своем пути.

Тем временем жители Севастополя в оккупированном Крыму показали свои фотографии с последствиями шторма. На одной из фотографий — "памятник красноармейцу": скульптуру полностью снесло с постамента, но она почему-то не рассыпалась. Также россияне делятся фотографиями с разрушенными пляжами, расположенными на западном побережье полуострова.

Среди размещенных в сети видео — остатки дельфинария в Севастополе, полностью разрушенного штормом.

Утверждается, что стихия снесла укрепления ВС РФ, построенные на берегу Черного моря. Также сообщают, что военный катер "Раптор" переломило пополам, но эта информация официально не подтверждена.

Шторм 26 ноября — детали

Непогода разгулялась на Черноморском побережье утром 26 ноября, ранее писал Фокус. Тогда сообщалось, что на западном берегу Крыма видели волны, высотой около восьми метров. Представители местной власти заявили, что порывы ветра оборвали линии электропередач и валили на землю деревья и столбы. Жители одного из районов потеряли газоснабжение из-за разрушения газопровода, писали росСМИ.

Между тем в южной части Одесской области скорость ветра достигла такой силы, что его назвали ураганом. ДТЭК опубликовала фотографию с линией электропередач, которая сломалась под давлением ветра. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что вечером 26 ноября было обесточено почти 400 населенных пунктов.