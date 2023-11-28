"Ермак — зеленый кардинал Киева": Politico опубликовало список самых влиятельных людей Европы

По версии издания, глава Офиса президента Украины получил свое прозвище из-за привычки посещать фотосессии в военных костюмах цвета хаки, которые популяризировал Зеленский.

Американское издание Politico представило список 28 наиболее влиятельных личностей года, в который вошел глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, называемый в некоторых кругах "зеленым кардиналом Киева".

Список разделен на три категории: "Деятели", "Разрушители" и "Мечтатели", по девять человек в каждой.

Имена победителей в каждой категории пока не раскрыты, их должны объявить вечером во время церемонии. Андрей Ермак занял четвертое место в категории "Деятели".

В списке нет самого президента Владимира Зеленского, но его имя может появиться в одной из категорий сообщает BBC. Победителей в каждой категории обещают объявить сегодня вечером.

В категорию "Деятели" также вошли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (второе место), французский президент Эмманюэль Макрон (третье место), а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (пятое место) и другие высокопоставленные политики.

Роль Ермака по версии Politico

Издание утверждает, что Ермака получил прозвище "зеленого кардинала Киева" в некоторых кругах. Его влиятельность возрастает в период сложных вызовов для Украины, таких как ведение войны и продвижение страны в мировой арене.

"Это потому, что Ермак является главой офиса президента Украины Владимира Зеленского, … а также потому, что он имеет привычку посещать фотосессии в военных костюмах цвета хаки, которые популяризировал его босс", — говорится в публикации.

По версии издания, одним из ключевых достижений Ермака является участие в переговорах с Китаем в Саудовской Аравии и расширение антироссийских санкций в рамках Международной рабочей группы. Также отмечается, что Ермак представляет Украину на международной арене, встречаясь с высокопоставленными чиновниками и заключая соглашения, что обычно считается компетенцией президента.

В статье отмечается, что Ермаку удается оставаться в кругу близких соратников президента Зеленского, несмотря на некоторые скандалы и коррупционные обвинения в отношении его брата и заместителя.

Издание подчеркивает, что Ермак играет ключевую роль в украинской политике и фактически управляет правительством, предоставляя возможность президенту сохранить свой международный имидж.

Кто вошел в списки влиятельных людей

В категорию "Разрушители" вошли:

Карлес Пучдемон, испанский политик, бывший президент правительства Каталонии;

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии;

Анналена Бербок, глава МИД Германии;

Манфред Вебер, депутат Европарламента, президент "Европейской народной партии";

Том Ван Грикен, член Совета Европы;

Йовита Нелюпшене, посол ЕС в США;

Бидзина Иванишвили, бизнесмен, бывший премьер Грузии;

Бьорн Хекке, дидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

"Мечтатели" года:

Алексей Навальный, заключенный российский оппозиционер;

Жеральд Дарманен, глава МИД Франции;

Роберта Мецола, глава Европейского парламента;

Мэри Лу Макдональд, лидер оппозиции нижней палаты парламента Ирландии;

Петр Павел, президент Чехии;

Томас Бах, 9-й президент Международного олимпийского комитета;

Найджел Фарадж, британский политик, с 22 марта 2019 года лидер Партии Brexit;

Дженнифер Эрмосо, испанская футболистка.

Когда объявят имена победителей

Отметим, Имена победителей в каждой из категорий объявят во время онлайн-церемонии, которые состоится 28 ноября в 22:00 по Киеву. Также будет объявлено имя самого влиятельного человека на континенте по версии Politico.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в августе 2023 года вошел в топ предпочтений граждан Соединенных Штатов Америки, за которыми они следят, по итогам опроса социологической компании Gallup. Обошел главу государства лишь один человек.