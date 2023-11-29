Встретится с Лавровым: Блинкен приедет на заседание ОБСЕ

Госсекретарь собирается быть на встрече в знак солидарности с жителями Северной Македоии, которые прошли тяжелый год и проделали прекрасную работу.

Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), на котором также присутствует глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщил журналистам представитель Госдепартамента США, сообщает "Голос Америки".

Важно отметить, что Украина и страны Балтии решили не принимать участие в данном мероприятии.

Встреча министров иностранных дел стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Северной Македонии, запланированная на 30 ноября — 1 декабря в Скопье, столкнулась с решением глав МИД Украины, Латвии, Эстонии и Литвы бойкотировать мероприятие из-за участия главы МИД России Сергея Лаврова.

"Мы уважаем возможность каждой страны принимать решение о том, стоит ли им участвовать или нет. Мы считаем, что это полезный форум для взаимодействия с членами ОБСЕ и поэтому собираемся посетить его", — сказал представитель Госдепартамента США.

На вопрос, с каким сообщением Энтони Блинкен едет на это заседание, представитель Госдепа сказал:

"Я считаю, что ОБСЕ действительно важный институт для решения политических вопросов и вопросов по правам человека в Европе. И поэтому госсекретарь США собирается быть там в знак солидарности северомакедонцам, которые имели тяжелый год и проделали прекрасную работу, а также чтобы выразить солидарность с другими членами ОБСЕ".

Напомним, что 8 ноября Лавров пожаловался на санкции и потребовал пустить его в Северную Македонию.

Также сообщалось, что глава МИД РФ назвал НАТО пережитком прошлого. Альянс, по его словам, пытается контролировать всю планету, но "надорвется".