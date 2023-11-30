Проживали иностранцы: в Казахстане произошел пожар в хостеле, 13 погибших (фото)

Хостел, по данным местных властей, оборудовали в подвальном помещении жилого дома. Владельцы не получали разрешение на открытие бизнеса, а погибшие, вероятно, отравились угарным газом.

В бывшей столице Казахстана городе Алматы произошел пожар в хостеле, что в результате привело к гибели более 10 человек. Об этом сообщил городской департамент по чрезвычайным ситуациям 30 ноября.

Отмечается, что возгорание произошло ранним утром и предварительно, как отметили спасатели, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения.

Примечательно, что ранее это было просто подвальное помещение трехэтажного дома, а совсем недавно там был открыт бизнес.

"В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно погибли от отравления угарным газом", — говорится в сообщении ДЧС Алматы.

Кроме того, по предварительным данным в хостеле было 72 человека, однако 59 из них смогли самостоятельно выбраться и спасти себе жизнь. Трое человек были доставлены в больницу, где им медики оказывают необходимую помощь. Остальные жители сгоревшего здания были размещены в школе неподалеку.

В одном из хостелов бывшей столицы Казахстана произошел пожар Фото: Telegram В одном из хостелов бывшей столицы Казахстана произошел пожар Фото: Telegram

В ликвидации огня было задействовано 46 человек и 13 единиц техники. Что именно стало причиной пожара — пока что неизвестно, однако это предстоит выяснить следствию.

Аким Алмалинского района Айдар Жакыбаев, передает "Радио Азаттык", заявил, что в основном там проживали студенты. Некоторые их них учились в медицинском университете, куда прибыли из разных стран. В том числе из Пакистана.

Глава департамента по ЧС города Алматы Нурлан Атыгаев также отметил, что открытые бизнеса произошло менее двух месяцев назад и у владельцев не было разрешения на это.

В одном из хостелов бывшей столицы Казахстана произошел пожар Фото: Instagram

"Этот хостел функционирует всего 1,5 месяца, со слов администратора. Подвальное помещении без целевого назначения запрещено переоборудовать. В хостеле сработала автоматическая пожарная сигнализация", – говорится в сообщении местных СМИ.

Напомним, 11 октября сообщалось, что в лондонском аэропорту вспыхнул масштабный пожар. По данным британских СМИ, 5 человек доставлены в больницу с отравлением продуктами горения. Очевидцы сообщали о том, что огонь быстро распространялся по парковке, которая всего в пяти минутах от терминала аэропорта.