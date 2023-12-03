Дроны запускают из поместья в Сассексе, которое еще с советских времен принадлежит кремлевским структурам.

Жители трех живописных деревень в британском Сассексе напуганы и возмущены дронами, которые по ночам летают над их домами. Дроны запускают из принадлежащего официальному Кремлю загородного поместья. Об этом пишет Daily Mail.

Деревенские жители сообщают, что дроны – каждый вечер их запускают до десяти – беспокоят их питомцев и мешают им спать.

Беспилотные летательные аппараты пролетают над деревнями Флимуэлл, Тайсхерст и Уодхерст в Восточном Сассексе по четыре часа каждый вечер.

Жители дервень отлично знаю, откуда они стартуют: из поместья Сикокс-Хит, огромного загородного особняка на границе Сассекса и Кента, который на протяжении десятилетий принадлежал Советскому Союзу, а теперь и РФ.

"Они появляются каждый вечер с регулярностью, как часы, сразу после 18:00 и исчезают около 22:00. Они летают над нашими домами, и вы можете слышать и видеть, как они парят над уличными фонарями. Они летают по кругу над деревней, зависают над улицами, а затем направляются в сторону Сикокс-Хит и исчезают. Это очень тревожно. Кто знает, что они снимают", — рассказал 68-летний Эдвин Тейлор, живущий в Тайсхерсте.

"Вы можете услышать их прежде, чем увидите, и они кружат над деревней. Летом они все исчезали около 22:00, но сейчас темнеет и они улетают раньше. Многие люди очень обеспокоены этим. Они часами кружат по деревне. По моему мнению, это немного угрожающе", — призналась жительница Флимуэлла.

Имение Сикокс-Хит с 50 комнатами, было построено в 1871 году для государственного деятеля Джорджа Гошена, на оживленную улицу выходят его простые черные ворота из кованого железа.

Резиденция российского посла Сикокс-Хит в Сассексе Фото: Kent online

1-й виконт Гошен подарил свое имение Советскому Союзу в 1946 году после того, как советские моряки спасли его сына во время Второй мировой войны.

Первоначально особняк использовался как дом для семей сотрудников торгпредства, но позже особняк стал загородной резиденцией российского посла.

Говорят, что нынешний посол России Андрей Келин использовал это имение для дипломатических нужд.

Советские дипломаты у Сикокс-Хит в Сассексе Фото: Kent online

Также известно, что, когда обширное имущество и территория не используются, за ними присматривает пожилая российская пара.

После начала войны в Украине в 2022 году жители, возмущенные вторжением ВС РФ, разрисовали вход проукраинскими граффити.

Протест у Сикокс-Хит в Сассексе Фото: Kent online

Затем писательница и журналистка Ребекка де Сентонж установила украинские флаги у входа и вдоль набережной.

Предполагается, что появление дронов в небе может быть ответом на опасения по поводу безопасности в имении.

Ранее про Сикокс-Хит писали в 1999 году, когда из вольеров сбежала стая эльзасских сторожевых собак зарезала 50 овец и ранила еще 100.

Фермер Грэм Браун, владелец овец, был в ярости и заявил, что собаки неоднократно терроризировали его стадо. Он попросил полицию уничтожить собак, но офицеры оказались бессильны, так как у собак был иммунитет, поскольку они были частью дипломатического имущества.

В соответствии с Законом о собаках (защита скота) 1953 года фермерам разрешено стрелять на месте в любую собаку, преследующую домашний скот, но Брауну помешало привилегированное положение российских собак.

"Однажды ночью я увидел собак, в которых я опознал русских эльзасцев. Я выбежал к ним с ружьем и факелом, но они напали на овцу и вырвали ей горло прежде, чем я успел их застрелить. Затем они побежали обратно в поместье, и нам сказали, что когда мы войдем в поместье, мы фактически окажемся на территории России, и поэтому к нам применяются дипломатические правила", — рассказывал он.

Владимир Андреев, представитель российского посольства, заявил, что они окажут помощь полиции в расследовании. "Я не знаю, виноваты ли в этом собаки, но мы готовы помочь выяснить, что произошло", — сказал он.

"Поместье является нашей собственностью, и все, что там находится, защищено дипломатическим иммунитетом в соответствии с международной конвенцией, так что да, у собак есть иммунитет, но собаки не являются дипломатами", — сказал он.

Напомним, ранее военный корабль ВМС США Carney сбил беспилотный летательный аппарат, предположительно направлявшийся из Йемена в сторону Израиля.