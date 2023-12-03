Стены из ​​розеток: в Англии продают дом с сюрпризом за $1,6 млн (фото)

Фасад дома ничем не примечателен. Помимо комнат, в доме есть три ванные комнаты, барная стойка и гараж. Количество розеток в жилище делает его похожим на центр обучения электриков.

В английском графстве Миддлсекс выставили на продажу дом с сюрпризом за 1,6 миллиона долларов. Фотографии здания снаружи явно не отображают внутреннее убранство, пишет британский таблоид Daily Mail.

"У этого дома своя уникальная особенность, которая не подойдет большинству людей. В 2019 году пользователь Twitter по имени Тоби Дэвис показал фото дома и пошутил, что думает о покупке, но не уверен, что в нем достаточно розеток", — говорится в материале.

Некоторые предположили, что в необычном доме могли управлять ЦРУ

Буквально каждая стена дома усыпана ​​розетками, приборы расположены чуть ли не "друг на друге" на стенах и под окнами.

"В этом доме больше розеток, чем вы можете себе представить. Заставляет задуматься, что делали внутри предыдущие владельцы. Многие ломают головы, задаваясь вопросом, почему просто не воспользоваться адаптером с несколькими разъемами или удлинитель", — отмечает издание.

Читатели пошутили, предположив, что из дома могли управлять ЦРУ или обучать электриков. Другие обратили внимание на счета за электроэнергию, которые могли дойти до полутора миллионов фунтов.

"Если вы любите электричество, это будет дом вашей мечты. Здесь есть три ванные комнаты, гараж и прекрасная барная стойка", — заключили журналисты.

Напомним, в британском городе Ковентри сдают в аренду небольшую квартиру внутри средневековой стены. В квартире-студии есть современная мебель и небольшое окно, выходящее на центр города.

Фокус ранее писал, что в британском графстве Уэльс продают старые бунгало из гофрированніх листов с имуществом. Цена дома — меньше одного доллара.