В РФ мультик My Little Pony связали с ЛГБТ и маркировали плашкой 18+ (фото)

Маркировку поставили из-за пони по имени Rainbow Dash, которая имеет хвост и гриву в цветах радуги.

Верховный суд в РФ 30 ноября объявил экстремистским и запретил "международное движение ЛГБТ", а любая деятельность в этом направлении будет караться в соответствии с Уголовным кодексом страны-агрессора. В известном мультике My little pony в России усмотрели связь с ЛГБТ. Об этом сообщает российское издание SOTA.

"Онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD поставил плашку 18+ на мультфильм My little pony ("Мой маленький пони"). Можно предположить, что плашку поставили из-за пони по имени Rainbow Dash (буквально, Радуга Дэш)", — говорится в сообщении.

Анимационный персонаж помимо имени Радуга Дэш имеет хвост и гриву в цвете радуги.

Запрет ЛГБТ в РФ

РосСМИ вскоре после обнародования решения ВС России опубликовало комментарий юриста, который отметил, что по его мнению, оно касается "международного движения", но якобы не коснется отдельных ЛГБТ-людей.

Наступление на ЛГБТ-движение в России началось с осени прошлого года. Сначала депутаты Госдумы запретили "гей-пропаганду", а затем — транспереход.

Согласно решению Верховного Суда, если возникнет подозрение в экстремистской деятельности ЛГБТ-сообщества, то россиянин может получить административное или уголовное наказание. Также в медиа утверждают, что при въезде в РФ иностранцы должны подписывать специальный документ, в котором обещают поддерживать исключительно "традиционные ценности".

Напомним, что Верховный суд РФ объявил экстремистским и запретил "международное движение ЛГБТ". Отныне представителей этого движения в России могут посадить в тюрьму на 12 лет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что тема ЛГБТ не должна выделяться, как это происходит за пределами РФ.