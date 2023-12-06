"Попытка расколоть общество": президент Латвии ответил на угрозы Путина

По словам латвийского президента Эдгарса Ринкевичса, Владимир Путин пытается активизировать и призвать к антигосударственным действиям тех, кто все еще чувствует себя принадлежащим к "русскому миру".

Заявление президента России Владимира Путина о том, что в Латвии якобы происходит нарушение прав русскоязычного населения, представляет собой попытку дестабилизировать западное общество и разными методами снизить поддержку Украины. Об это заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает издание "Neatkarīgā".

"Путинская угроза… Это политика запугивания. В последнее время в российской пропаганде распространено мнение о том, что все их граждане или те, кто принадлежит к "русскому миру", подвергаются жестокому обращению. По сути, это попытка прикрыть все злодеяния, которые творит Россия в Украине", — сказал он.

Президент Латвии подчеркнул, что заявление Владимира Путина представляет собой не только явную угрозу, но, скорее, попытку активизировать и призвать к антигосударственным действиям тех, кто по-прежнему считает себя частью "русского мира" и остается в убеждении, будто они принадлежат Российской империи.

При этом Ринкевичс напомнил, что русские, живущие в Латвии, не подвергаются дискриминации, но есть вполне законные требования — знать национальный язык, а он является основой каждой страны. Однако в России с теми, кто придерживается иного мнения или с теми, кто не умеет общаться по-русски, нет демократических дискуссий.

"С этой точки зрения: это часть стратегического нарратива, в котором доминируют усилия по запугиванию. В последнее время я чувствую, что предпринимаются попытки расколоть не только наше общество, но и западное общество, чтобы различными способами уменьшить поддержку Украины — в практическом, политическом и моральном аспектах", — добавил он.

Заявление Путина

Отметим, что Владимир Путин выразил неодобрение в адрес Латвии, угрожая "свинством" из-за ее политики в области использования государственного языка. Он отметил, что ранее в Латвии составляло 40% русскоязычного населения, и подчеркнул, что "сейчас их не мало". Однако он упустил из виду упоминание того, что значительное количество русскоязычных появилось в Латвии в результате оккупации этой страны Москвой, а также в связи с расстрелами и депортациями местных жителей в Сибирь.

Ранее Путин неоднократно рассказывал о якобы "угнетении русскоязычных в Украине", чтобы оправдать свое вторжение. Путин также регулярно рассуждает о подобной "политике" и в странах Балтии, что часть стран ЕС расценивает как угрозу и возможную подготовку почвы к нападению на НАТО.

Напомним, ранее Sky News сообщили, что представители стран Балтии решили продемонстрировать солидарность с Украиной и тоже объявить о бойкоте встречи ОБСЕ из-за участия в ней главы МИД РФ Сергея Лаврова.