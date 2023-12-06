"От пыток или самоубийства": умер экс-глава МИД Китая Цинь Ган, — Politico

Последний раз Цинь Гана видели на публике 25 июня, когда он встречался с коллегой из Шри-Ланки Мохамедом Али и российским заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко.

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, которого отстранили от должности в июле 2023 года, умер в военном госпитале Пекина, где проходят лечение китайские руководители. Смерть наступила в результате пыток или же самоубийства. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, приближенные к высокопоставленным чиновникам в Китае.

Последний раз Цинь Гана видели на публике 25 июня, когда он встречался с коллегой из Шри-Ланки Мохамедом Али и российским заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко.

По словам источников, российский замминистра посетил Пекин, чтобы известить главу КНР Си Цзиньпина, что "его министр иностранных дел и несколько высших офицеров армии Китая были скомпрометированы западными спецслужбами".

Речь идет о главном командующем ракетных войск Ли Ючао, его заместителе Лю Гуанбине и бывшем заместителе Чжан Чжэньчжуне, которые перестали появляться на публике в то же время, что и глава МИД. Как отмечают в издании, Руденко рассказал, что они передали западным разведкам "ядерные секреты".

С приходом Си Цзиньпина увеличилось количество арестов и "самоубийств" среди чиновников

Politico пишет, что китайский лидер зачищает ряды высших чиновников, среди которых ведущие экономисты из-за подозрений в измене. В этом году несколько других действующих и отставных высокопоставленных офицеров армии были задержаны, как минимум один бывший заместитель командующего У Гохуа умер от "неустановленной болезни".

Также, по информации издания, с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012-м сотни старших офицеров армии и тысячи высших партийных чиновников были арестованы, исчезли или "покончили с собой" — были доведены до суицида или их убийство было обставлено как суицид. В отставку в октябре был отправлен министр обороны Китая Ли Шанфу.

Еще одним "зловещим признаком" издание называет смерть бывшего премьера Китая Ли Кэцяна в возрасте 68 лет. Он на этом посту занимает второе место в иерархии китайской власти. Официально у него случился "сердечный приступ в бассейне", несмотря на то, что за его здоровьем следили одни из лучших в мире врачей, а после его смерти Си Цзиньпин поручил существенно сократить траур по Кэцяну.

Кроме того, Politico приводит пример истории одного высокопоставленного китайского чиновника в экономической сфере, который регулярно участвовал в международных конференциях. Он рассказал, что больше не может посещать мероприятия вне Китая, как и говорить по телефону. Соратник этого чиновника сообщил, что против него заведено дело об "излишней близости к США" и "возможном шпионаже".

Ранее сообщалось, что в Китае скоропостижно скончался бывший премьер-министр китайского правительства Ли Кэцян. Мужчина находился на отдыхе, когда у него случился сердечный приступ.