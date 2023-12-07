14-летняя школьница устроила стрельбу в брянской гимназии: новые детали ЧП (фото, видео)

Алина украла у отца дробовик с охотничьим ножом и отправилась вооруженная в школу. Там она устроила "охоту" на восьмиклассников, которую завершила выстрелом в себя.

Отец Алины, которая устроила 7 декабря стрельбу в гимназии №5 города Брянск, не заметил пропажи своего ружья. Об этом сообщили в медиа "112".

Что известно об оружии?

53-летний Дмитрий рассказал правоохранителям, что хранит оружие в запертом металлическом шкафу. По данным СМИ, он имеет все необходимые документы на охотничье ружье "Бекас-3" 16 калибра.

Фото Дмитрия — отца Алины Фото: 112

Вероятно, Алина украла ключ от сейфа, откуда взяла дробовик и охотничий нож. Ее отец заверил, что не видел, как девочка шла в школу.

Относительно мотивов устроенной его дочерью стрельбы Дмитрий догадок не имеет. По его словам, Алина не жаловалась на буллинг, но могла держать переживания в себе.

Как охраняли школу?

По данным SHOT, за охрану брянской гимназии отвечала организация "Агентство Экскалибур" и ее услуги обходились администрации в 100 тысяч рублей в месяц.

Авторы контента передали, что последний договор, который есть в открытом доступе, закончился по сроку действия еще 30 ноября. В школе и охранной компании отказались комментировать, продолжили ли сотрудничество.

Отец Алины — Дмитрий — сам раньше работал охранником в организации, которая сотрудничала и со школами.

Руководитель одного из охранных предприятий рассказал журналистам, что с этой гимназией в Брянске "беда была", потому что за нее никто не хотел браться.

"Беда там из-за отсутствия нормальной пропускной системы в виде исправных рамок-металлоискателей и турникетов, нет средств слежения, полного осмотра камерами. Поэтому вручную надо проверять, а всех не проверишь. Вот и не хотел никто такой госконтракт забирать за мизерную сумму. Потом, вроде бы, кто-то все же согласился", — объяснил неназванный сотрудник.

По информации Baza, школа заключила контракт с "Агентством Экскалибур" в сентябре. За выставление поста охраны руководство заплатило 300 тысяч рублей.

Авторы контента рассказали, что последний договор заканчивается через месяц — 9 января 2024 года. Эта организация в целом охраняет 24 учебных заведения в городе.

Новые детали об Алине

В медиа появились информация, что в день стрельбы и своего самоубийства Алина пришла в школу во всем черном. С собой она кроме ружья в тубусе взяла нож.

Фото Алины Фото: Baza

В квартире, где она проживала, проводят обыск. По предварительной версии, школьница могла украсть дробовик накануне. Ее отец 6 декабря праздновал свой День рождения, чем она, вероятно, и воспользовалась.

Сколько погибших и пострадавших?

По обновленным данным, в результате стрельбы в Брянске пострадали пятеро детей. Погибли двое — включая саму Алину.

Фото с места событий Фото: Shot

Имена восьмиклассников, которые получили ранения:

Тимофей Б.

Петр Е.

Тимур Д.

Эвелина Д.

Виталия Д.

Кроме себя Алина убила Марию М.

Пострадавший Тимофей — в тяжелом состоянии. По информации медиа, ему 14 лет.

Фото Тимофея Фото: Baza

"У него тяжелое ранение руки, множественные переломы и пневмоторакс (скопление воздуха в легких). Мальчика готовят к экстренной операции", — передали журналисты.

Напомним, 14-летняя восьмиклассница Алина пронесла дробовик в школу в тубусе для бумаги. Она открыла огонь по одноклассникам, ворвавшись в класс во время урока биологии. Последним выстрелом она убила саму себя.