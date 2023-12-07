Отменят тысячи поездов: в Германии объявили масштабную забастовку на железной дороге

В профсоюзе машинистов призывают к забастовке всех работников междугородных и региональных перевозок, а также работников городской железной дороги в Берлине и Гамбурге.

Немецкие пассажиры, перемещающиеся по территории страны на поездах, столкнутся с отменой значительного количества рейсов в связи с проведением забастовки профсоюза машинистов GDL, запланированной на период с вечера четверга до вечера пятницы, с 7 по 8 декабря. Об этом сообщает издание tagesschau.de.

Пассажирам рекомендуется рассмотреть возможность переноса своей поездки на другой момент или запросить возврат средств за приобретенные билеты.

В рамках профсоюза машинистов (GDL) идет призыв к проведению забастовки, затрагивающей всех сотрудников междугородных и региональных перевозок, а также работников городской железной дороги в Берлине и Гамбурге.

Кроме Deutsche Bahn, забастовка также касается региональных операторов поездов Transdev, AKN Eisenbahn и City-Bahn Chemnitz. Среди требований машинистов – сокращение рабочего времени с 38 до 35 часов в неделю и увеличение оплаты на 555 евро.

"Профсоюз машинистов портит второй уикенд Адвента миллионам непричастных людей. Забастовка так незадолго до изменения расписания безответственна", –среагировали на забастовку в компании Deutsche Bahn.

В ходе предупредительной забастовки компания Deutsche Bahn планирует сохранить примерно 20% междугороднего трафика. Пассажиры, чьи рейсы были отменены, имеют возможность воспользоваться своими билетами в ближайшие дни или получить возврат средств.

В профсоюзе пообещали, что больше не будут бастовать до 7 января. Предыдущий раз профсоюз GDL устроил забастовку на железной дороге 15 и 16 ноября. Во время 20-часовой остановки работы тогда было отменено 80% междугородних рейсов. В некоторых регионах практически не было поездов и почти ни одной электрички.

Напомним, что во Франции двое молодых людей подняли флаг Украины на крыше движущего поезда парижского метро. Соответствующими кадрами поделился один из участников перформанса Юрий Мармеладов на своей странице в Instagram.