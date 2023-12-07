В Польше по подозрению в коррупции арестовали бывшего замминистра энергетики

По информации местных СМИ, фигурант получил взятку в размере около 40 тысяч евро. В рамках дела также задержали предпринимателя.

Польское Центральное бюро по борьбе с коррупцией арестовало бывшего заместителя министра энергетики и прежнего сенатора Адама Г., ответственного за управление горнодобывающей промышленностью, по обвинению в коррупционных деяниях. Об этом сообщило польское издание TVN 24.

Адам Г., экс-член правящей партии "Право и справедливость", который занимал пост депутата и сенатора, в настоящее время находится под арестом по решению суда. По информации журналистов, обвинения касаются получения взятки в крупном размере.

Издание Wzborcza уточнило, что речь идет о взятке в размере 170 тысяч злотых (почти 40 тысяч евро).

Представитель CBA Роберт Сосик отметил, что по делу также задержали предпринимателя Ярослава К.

"Прокурор Силезского отдела Департамента борьбы с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице предъявил Адаму Г. обвинение в получении в связи с выполнением служебных обязанностей неправомерной выгоды на сумму более 170 000 злотых, подстрекательстве и пособничестве в выдаче фиктивных счетов-фактур по НДС, а также в использовании документа, удостоверяющего ложные данные", – сообщил Сосик.

Второму подозреваемому предъявлено обвинение в пособничестве к получению незаконной материальной выгоды. В случае доказанности этих преступлений, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил взять Адама Г. под стражу сроком на три месяца.

Напомним, ранее в Госдепартаменте отмечали, что с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности на 43,2 миллиарда долларов, 2,9 миллиарда долларов гуманитарной помощи и 20,5 миллиарда долларов бюджетной поддержки через механизмы Всемирного банка.

Кроме того, Фокус писал, что США назначат спецпредставителя по вопросам восстановления экономики Украины.

В начале сентября Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи Вашингтона на более 1 миллиарда долларов.