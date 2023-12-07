В СМИ утверждают, что президент Российской Федерации летом отправил заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко в Китай, чтобы "бить тревогу" по потенциально скомпрометированным китайским чиновникам.

Китай недавно вызвал вопросы среди геополитических аналитиков после того, как ряд высокопоставленных чиновников таинственным образом "исчез" с публичной сцены. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

В СМИ утверждают, что президент Российской Федерации Владимир Путин летом отправил своего второго дипломата в Китай, чтобы "бить тревогу" по потенциально скомпрометированным китайским чиновникам.

Руденко предупредил китайского лидера

Согласно недавно обнародованным сообщениям в иностранных медиа, российский заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко предупредил китайского лидера Си Цзиньпина о том, что бывший министр иностранных дел Цинь Ган и несколько других высокопоставленных чиновников стали "слишком дружественными с западными агентствами".

"Руденко является надежным соратником Путина и является вторым по рангу сотрудником МИД России после главы Сергея Лаврова", — отмечают в издании.

По информации Politico, китайский лидер зачищает ряды высших чиновников из-за подозрений в измене.

"Послание заместителя министра России Руденко к Си содержало утверждение о том, что Цинь и родственники высших офицеров ракетных сил помогали передавать китайские ядерные секреты западным спецслужбам", — говорится в отчете издания.

Умер экс-глава МИД Китая Цинь Ган: детали

Напомним, в среду, 6 декабря, издание Politico со ссылкой на источники, приближенные к высокопоставленным чиновникам в Китае сообщило, что бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, которого отстранили от должности в июле 2023 года, умер в военном госпитале Пекина, где проходят лечение китайские руководители. Смерть наступила в результате пыток или же самоубийства.

Последний раз Цинь Гана видели на публике 25 июня, когда он встречался с коллегой из Шри-Ланки Мохамедом Али и российским заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко.

По словам источников, российский замминистра посетил Пекин, чтобы известить главу КНР Си Цзиньпина, что "его министр иностранных дел и несколько высших офицеров армии Китая были скомпрометированы западными спецслужбами". Речь идет о главном командующем ракетных войск Ли Ючао, его заместителе Лю Гуанбине и бывшем заместителе Чжан Чжэньчжуне, которые перестали появляться на публике в то же время, что и глава МИД.

Ранее сообщалось, что в Китае скоропостижно скончался бывший премьер-министр китайского правительства Ли Кэцян. Мужчина находился на отдыхе, когда у него случился сердечный приступ.