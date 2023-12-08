"Растянут на три дня": в РФ заявили, что выборы президента будут "историческими"

По данным российских источников, выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта.

В России выборы президента будут проводиться в течение трех дней, в соответствии с решением Центризбиркома. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Так, выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта.

"Ставлю на голосование проект постановления о проведении голосования на исторических выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года, в течение трех дней", — объявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Как отметила до этого Памфилова, трехдневное голосование на выборах становится традиционным в РФ.

Также, согласно решению ЦИК, придомовое голосование на выборах президента РФ будет применяться в четырех новых регионах, Брянской, Курской и Белгородской областях, Крыму и Севастополе, при этом включить в постановление комиссии последние два субъекта РФ было предложено прямо на заседании.

Помимо этого, согласно утвержденному ЦИК графику, с 29 января по 11 марта можно будет подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Само оно будет идти с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени. Перечень регионов, где будет доступна такая форма голосования, пока не утвержден.

Выборы президента России в 2024 году

20 ноября стало известно, что российские власти решили провести выборы президента в формате трехдневного голосования с массовым обходом граждан.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что предстоящие выборы, где ожидается переизбрание Владимира Путина на пятый срок, намечены на 15-17 марта 2024 года. Перед голосованием члены избирательных комиссий будут активно общаться с гражданами, призывая их принять участие в выборах.

Напомним, Государственная Дума России внесла изменения в законодательство о выборах президента, которые направлены на ограничение работы прессы во время избирательной кампании и в день голосования.