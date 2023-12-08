Ситкому 18 лет: в РФ усмотрели пропаганду ЛГБТ в сериале "Не родись красивой"

С сайта телеканала СТС исчезли три серии некогда популярного сериала, поскольку его создатели забеспокоились, что могут нарушить закон о запрете ЛГБТ.

В России Верховный суд признал экстремистским и запретил движение ЛГБТ. В связи с этим телеканал СТС немного "подкорректировал" известный ситком "Не родись красивой", удалив из него три эпизода. На это обратило внимание издание SOTA.

"Канал СТС удалил со своего сайта три серии ситкома "Не родись красивой", поднимавшие тему ЛГБТ", — говорится в сообщении.

В удаленных сериях с 40 по 42 по сюжету главный герой Андрей Жданов проиграл спор своему кутюрье Милко. Из-за этого ему пришлось нарядиться в женский наряд и сходить в гейклуб в образе травести-дивы. Создатели фильма усмотрели в этих эпизодах гей-пропаганду и решили их убрать.

Отметим, что сериал "Не родись красивой" появился в 2005 году и транслировался в течение года. После этого его еще неоднократно показывали на телевидении.

Удаленные с сайта СТС серии по-прежнему доступны в ютюбе.

Напомним, что Верховный суд РФ объявил экстремистским и запретил "международное движение ЛГБТ". Отныне представителей этого движения в России могут посадить в тюрьму на 12 лет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил, что тема ЛГБТ не должна выделяться, как это происходит за пределами РФ.