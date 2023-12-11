Российский самолет с 19 кг радиоактивного материала совершил экстренную посадку, — СМИ

По данным журналистов, речь идет о борте, который летел рейсом в Москву с 104 пассажирами и 5 членами экипажа.

Российский пассажирский самолет, на борту которого перевозили радиоактивный материал, совершил экстренную посадку в Москве об этом сообщает Baza со ссылкой на источники.

Отмечается, что борт авиакомпании "ЮТэйр" выполнял рейс из Ханты-Мансийска в Москву ночью 11 декабря. На его борту находились: 104 пассажира, 5 членов экипажа и, ко всему прочему, 19 кг радиоактивного вещества.

Во время посадки самолет подал сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси, но в итоге успешно приземлился во Внуково.

Официального подтверждения сведений о посадке самолета с опасным веществом пока не было.

По информации Deutsche Welles, уже не впервые за последнее время самолеты российских авиакомпаний совершают аварийные посадки по техническим причинам. Подобных случаев в последние две недели было больше 10.

Так, 2 декабря самолет авиакомпании "Аэрофлот", летевший рейсом из Санкт-Петербурга в Москву, совершил экстренную посадку в "Шереметьево": отказал левый двигатель.

5 декабря самолет Ан-12 приземлился в Комсомольске-на-Амуре из-за нарушения рулевого управления.

8 декабря из-за повреждений двигателя самолет авиакомпании S7 был вынужден пойти на посадку в Новосибирске.

Напомним, что 7 декабря в РФ при взлете загорелся грузовой самолет Ту-204, который перевозил груз в Китай.

Также сообщалось, что 9 декабря стало известно о столкновении в Черном море корабля РФ с судном, которое вышло из измаильского порта.