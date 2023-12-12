Вспомнили о других: Австрия может притормозить начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

В ЕС решения должны и в дальнейшем приниматься по принципу "единодушия", заявил глава австрийского правительства Кар Негаммер. Также отметил, что имеет определенные вопросы по росту расходов на 67 млрд евро.

Федеральный канцлер Карл Негаммер 11 декабря выступил с некоторыми объяснениями перед депутатами Парламента Австрии. Одной из тем был вопрос начала переговоров по вступлению Украины в ЕС. Политик предложил согласовать этот процесс с действиями других стран-кандидатов. Об этом говорится в расшифровке общения Негаммера с парламентами, опубликованной пресс-службой учреждения.

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В заметке на сайте парламента указано, что канцлер разговаривал с парламентариями перед встречей глав государств и правительств ЕС на Европейском совете. Негаммер отметил, что в целом Австрия поддерживает вступление Украины, а также Молдовы, в ЕС. Считает, что это станет "мотором" для изменений, в которых нуждаются эти две страны. Но есть определенные замечания.

Политик напомнил, что продолжается процедуру вступления в ЕС стран Западных Балкан. Австрийское правительство считает, что Украина и Молдова должна быть с ними в одинаковых условиях. Поэтому, подытожил, будет выступать против "ускоренной процедуры".

"Теперь в знак солидарности Украине и Республике Молдова также следует предложить перспективы присоединения, сообщил Нехаммер и категорически выступил против "ускоренной процедуры" для двух государств", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Негаммер имеет еще несколько замечаний. Во-первых, Австрия продолжает настаивать на принципе "единодушия" — когда решения принимаются со 100-процентным консенсусом. Во-вторых, есть возражения относительно финансовой программы ЕС, которая до 2027 года вырастет на 67 млрд евро. Среди этих средств — пакет помощи, которую ЕС может предоставить Украине для поддержки экономики.

Вступление Украины в ЕС — детали

Отметим, на ближайшем саммите стран-членов ЕС может быть принято решение о начале переговоров о вступлении Украины. На сегодня против этого открыто выступает Венгрия. Сначала правительство этой страны требовало особой защиты национальных меньшинств. Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил новые замечания и заявил, что будет против.

11 декабря стало известно о возможном сопротивлении Словакии. В частности, эта страна может заблокировать начало переговоров из-за "коррупции и территориальных проблем".

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский сказал несколько слов Виктору Орбану во время случайной встречи на инаугурации нового президента Аргентины. После этого Зеленский полетел в США, чтобы еще раз обратиться к американскому Конгрессу.