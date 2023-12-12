"Невыносимый запах" в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на хлопковой фабрике (видео)

По данным российских медиа, пожар произошел на территории хлопкопрядильной фабрики имени Лукина. В МЧС РФ сообщили, что огонь охватил 2,8 тысячи квадратных метров

Во вторник, 12 декабря, в Московской области Российской Федерации, в городском округе Пушкинский, произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

В ведомстве сообщили, что огонь охватил 2,8 тысячи квадратных метров, в помещении обрушилась кровля. К ликвидации пожара были привлечены более 60 человек и 24 единицы техники.

Согласно заявлению МЧС РФ, возгорание уже ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. Кадры тушения пожара пресс-служба опубликовала в Telegram.

Российской агентство ТАСС сообщило, что пожар произошел на складе хлопкопрядильной фабрики имени Лукина, расположенном в городе Ивантеевка.

В медиа отметили, что предприятие было построено в 1928 году на основе купленного в Англии оборудования. После распада СССР фабрика прекратила функционировать. Сейчас объекты на ее территории разделены между арендаторами.

Российский портал MSK1.RU уточнил, что в ангаре, в котором вспыхнул пожар, хранились стройматериалы и готовая продукция. Сообщается, что местные жители страдают от дыма.

"В районе Фабричного проезда невыносимый запах. На улице невозможно находиться", — передают журналисты слова очевидцев.

На пожар в Ивантеевке отреагировал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав видео с места происшествия.

"Горит склад хлопчатобумажной фабрики им. Лукина. Какая замечательная аналогия", — написал он.

Напомним, 9 декабря в районе бухты Новороссийска прозвучали взрывы, после которых на противоположном берегу вспыхнул пожар. Также жители города слышали звуки стрельбы автоматического оружия.

Ранее, 7 декабря, в центре Москвы в районе Преображенской набережной загорелся "Электрозавод". Пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций.