Россия ведет против Латвии гибридную войну, — министр обороны

Латвийский министр обороны Андрис Спрудс обратил внимание на определенные манипуляции на латвийской границе с Беларусью и на латвийско-российской границе, а также на границе Финляндии и России.

Россия использует кибератаки и дезинформационные кампании для реализации гибридной войны против Латвии. На совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Рустемом Умеровым латвийский министр обороны Андрис Спрудс ответил на вопрос "Радио Свободы" о ситуации с безопасностью в его стране.

Он отметил, что балтийскому государству приходится иметь дело с агрессивной империалистической страной, которая напала на Украину. Уже есть определенные действия для противодействия атакам России.

"Мы абсолютно реалисты в этом вопросе", — пояснил чиновник.

Андрис Спрудс обратил внимание на то, что существуют определенные манипуляции на латвийской границе. В случае с Беларусью это уже происходит, но такие действия можно проследить на латвийско-российской границе, а также на границе Финляндии и России.

Дипломат отметил, что страна должна быть готова во всех сферах — будь то к обычной или к гибридной войне. По его словам, ежедневная задача — повышение готовности и обороноспособности.

Министр обороны подытожил, что Латвия будет учиться и у Украины. Украинский опыт позволит усилить безопасность балтийской страны. Он отметил, что есть знания, которыми можно обмениваться.

Ситуация на границе Латвии

Латвия основательно укрепляет границу с Беларусью. Во время посещения восточной границы Латвии в пятницу, 22 сентября, соответствующее заявление министр внутренних дел Рихард Козловскис. Заграждения на сухопутной части границы планируют завершить до конца этого года.

В августе Латвия усилила меры безопасности на границе с Беларусью. Латвийские пограничники заявили о росте количества инцидентов с нелегальными мигрантами. Пограничники поймали белорусов на помощи нелегальным мигрантам. Нарушителей обнаружили во время мониторинга границы с помощью технических средств.

Напомним, Латвия конфисковала 20 автомобилей у нетрезвых водителей и безвозмездно передала Украине. Общая стоимость транспортных средств, которые отправят преимущественно для медицинских учреждений, составляет примерно 56 тыс. евро.