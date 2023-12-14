У Путина спросил о наличии у него двойников еще один Путин (видео)

Студент Санкт-Петербургского государственного университета во время прямого эфира продемонстрировал дипфейк президента РФ. Путину не понравилось появление еще одного его в эфире.

14 декабря россияне получили возможность задать прямые вопросы президенту РФ Владимиру Путину на мероприятии "Итоги года". Один из них — студент Санкт-Петербургского государственного университета спросил у лидера РФ о наличии у него двойников. При чем сделал это "в образе" Путина. Видео разговора двух Путиных выложили в телерам-канале RT.

"Владимир Владимирович, поздравляю Вас. Хочу спросить, много ли у вас двойников, и как вы относитесь к тем опасностям, которые несут в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети?" — спросил он.

Вопрос и дипфейк вызвали смех в зале. Сам Путин о количестве у него двойников умолчал.

"Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом может только один человек, и это — я", — ответил он студенту.

Что касается технологий, Путин высказал мнение, что предотвратить развитие технологии, которая начинает чувствовать запахи и имеет когнитивные способности — невозможно. Следовательно, его стоит возглавить.

Напомним, что 14 декабря президент РФ Владимир Путин провел многочасовое общение с российским народом в рамках проекта "Итоги года". Он в прямом эфире отвечал на ряд вопросов, присланных россиянами.

13 декабря стало известно, что Путин назначил российских военкоров "доверенными лицами" в своей президентской избирательной кампании.