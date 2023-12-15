"Мой номер не изменился": Макрон заявил, что готов возобновить диалог з Путиным

Президент Франции уточнил, что может пообщаться с главой Кремля при условии серьезности его предложений по мирному урегулированию, но при соблюдении норм международного права.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, 15 декабря, что готов возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным при определенных условиях. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.

На самом деле это было фактически ответом Макрона российскому диктатору, который пожаловался на своей годовой итоговой пресс-конференции, что французский президент давно не звонил ему, а он открыт к контактам.

"В какой-то момент президент Франции прекратил отношения с нами. Мы этого не делали, я — нет. Он сделал. Если будет интерес, мы готовы. Если нет, мы справимся. У нас есть другие дела", — сказал Путин.

В то же время Макрон подчеркнул, что если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата.

"Мой телефонный номер не изменился", — заметил Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на встречу в Париже в конце текущей недели с целью обсуждения вопроса начала переговоров о возможном вступлении Украины в Европейский союз.