"Не одобряем": в Литве мужину не пустили в самолет из-за нашивки ЧВК "Вагнер", – СМИ (фото)

По словам спикера Службы охраны государственной границы Гедрюса Мишутиса, гражданин Литвы с символикой "вагнеровцев" на рюкзаке хотел совершить перелет в Лондон.

А аэропорту Вильнюса был замечен человек с символикой ЧВК "Вагнер" на рюкзаке. Мужчина был оштрафован и не смог вылететь из Литвы. Об этом пишет литовский портал Delfi 28 декабря.

Пресс-секретарь "Литовских аэропортов" Тадас Василяускас сказал в комментарии журналистам, что у мужчины не выявили угрожающих для авиации вещей, однако из-за символики на его сумке было принято решение обратиться в полицию и Службу охраны госграницы.

"Мы против использования таких логотипов и не одобряем такое поведение пассажира, но наши специалисты по безопасности во всех случаях должны действовать по законам ЛР, в данном случае логотип на рюкзаке не мог быть препятствием для остановки пассажира или его багажа, запрета на его вылет", — отметил Василяускас.

Спикер Службы охраны государственной границы Литвы Гедрюс Мишутис сообщил, что упомянутый человек является гражданином Литвы и собирался совершить перелет в Лондон. Мужчина был оштрафован за демонстрацию запрещенной символики и не смог попасть на свой самолет.

"После составления протокола и всех процедур его отпустят", – добавил Мишутис.

Напомним, 25 декабря стало известно, что в российскую школу-интернат пригласили экс-вагнеровца, который вернулся с войны в Украине. Мужчина, осужденный за убийство с использованием сковородки, свободно общался с детьми и рассказывал о своих "подвигах".

Ранее, 18 декабря, СМИ сообщили, что бывший российский офицер и боец ЧВК "Вагнер", который прибыл в Нидерланды, хочет выступить в Международном уголовном суде (МУС) с заявлением о военных преступлениях РФ в Украине.