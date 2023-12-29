В Британии мощный торнадо вызвал масштабные разрушения и эвакуацию людей (фото, видео)

Сообщений о пострадавших не поступало, но значительное количество жителей были вынуждены покинуть свои дома в Сталибридже.

Десятки тысяч домов и различных объектов инфраструктуры были повреждены в результате мощного торнадо "Геррит". Жители сотни домов вынуждены были эвакуироваться. Об этом сообщает Sky News.

Стихийное явление зафиксировали в районах Карбрук и Миллбрук в Сталибридже прошлой ночью. Как отмечается, торнадо нанес значительный ущерб имуществу в одном из жилых районов Манчестера. Сообщений о пострадавших не поступало, но многие жители были вынуждены покинуть свои дома в Сталибридже.

Соответствующие службы расчищают завалы и убирают поваленные деревья. Организация по изучению торнадо и штормов заявила, что необходимо провести детальное исследование местности, прежде чем подтвердить последствия разрушений.

Фото: Sky News

В районе Манчестера многие дома повреждены торнадо. По информации местного издания The Tameside Correspondent, в среду, 27 декабря, поздно вечером через Миллбрук, Каррбрук и районами вблизи центра города прошел шторм "Геррит", оставив за собой значительные разрушения.

Это спровоцировало широкомасштабную экстренную реакцию бригад спасателей и полиции Большого Манчестера, Северо-Западной скорой помощи, пожарно-спасательной службы Большого Манчестера и других подразделений. Специалисты оперативно прибыли в несколько мест, где произошло событие.

В Миллбруке несколько больших деревьев упали на дороги и на автомобили. Некоторые водители несли большие куски металла, отлетевшие от их поврежденных транспортных средств.

В общем, с начала шторма было восстановлено электроснабжение 40 000 объектов. По данным Шотландских и Южных электрических сетей (SSEN), по состоянию на 20:45 28 декабря этого вечера поставки восстановили для более 46 000 клиентов. Еще примерно 1500 объектов, как ожидалось, получили поставки в течение ночи. В основном это связано с неисправностями, которые произошли позже в среду и рано утром в четверг.

Напомним, 15 декабря стало известно, что в США младенца, вылетевшего из дома во время торнадо, нашли живым и здоровым на дереве. Мать 10 минут искала под проливным дождем своего четырехмесячного малыша и чудом нашла живым на поваленном дереве.