"Я человек мира": певица из Москвы приехала отдыхать в украинские Карпаты (фото)

По словам российской исполнительницы Алины Масловой, она на 30% украинка, а ее семья живет в Молдове, поэтому она имеет право приезжать на украинские курорты.

Российская певица и блогерша Алина Маслова, проживающая в Москве, поделилась своим восхищением от посещения украинских Карпат. Она с удовольствием рассказывает о своем пребывании на курорте в Драгобрате, где, по ее словам, она отмечает Новый год в кругу семьи. Об этом Маслова рассказала в Instagram.

В своем блоге она отмечает, что испытывает равную любовь к России и Украине.

Алина Маслова в Карпатах

"Я на 30% украинка, на 30% русская, на 30% молдованка. Я учила украинский, молдавский и русский. Я люблю и Украину, и Россию. Но сама из Молдовы, у меня много друзей в обеих странах. И из-за политических действий я не хочу разделять эту любовь, мне искренне жалко пострадавших, я помогала беженцам в начале всей этой истории, но никогда не принимала ничью сторону. Я человек мира", – заявила она.

Алина Маслова в Карпатах

Кроме того, Маслова заявила, что у нее есть украинский паспорт.

"Комментировать не буду, главное, что мои люди засыпали очень добрыми и теплыми словами. И, да, у меня у самой украинский паспорт", — добавила она.

Маслова заявила, что у нее есть украинский паспорт

Кто такая Алина Маслова

Алина Маслова, российская блогерша и певица, которая родилась в Молдове, приобрела популярность благодаря открытому обсуждению своей личной жизни. Она забеременела в 16 лет, после чего ее родители настояли на том, чтобы она вышла замуж за отца будущего ребенка, старшего на два года. Из этого союза появилась дочь по имени Эмили. В настоящее время 23-летняя блогерша проживает в России, где не только записывает свои музыкальные произведения, но и продолжает активно поддерживать свой блог. На Instagram ее подписчиками являются около 175 тысяч человек.

Алина Маслова родилась в Тирасполе, столице так называемой "Приднестровской Молдавской Республики", региона, где большинство жителей имеют российское гражданство. В настоящее время ее семья проживает там, а вместе с блогершей отдыхает в Закарпатье. Сама Алина решила покорить Москву, где ведет свою активную деятельность, работает и, соответсвенно, платит налоги в бюджет РФ.

Напомним, что 76-летняя певица Софии Ротару потеряла свою недвижимость на территории аннексированного Крыма в Ялте.