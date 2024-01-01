Погиб 5-летний ребенок: в Таиланде потерпел крушение катамаран с россиянами (фото)

Кроме малолетней девочки, во время столкновения погибла также взрослая женщина — гражданка РФ.

В результате столкновения туристического катамарана со скалами на острове Пхукет в Таиланде, погибла одна россиянка, а еще 6 граждан России получили травмы. Об этом сообщает росмедиа Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе острова Майтон, когда катер врезался в скалы вблизи берега во время возвращения после экскурсии на остров Пхи-Пхи. Погибшая россиянка была на катере, вместе с другими туристами, среди которых была многодетная семья — родители и трое детей. В результате столкновения мать, отец и 2 детей были травмированы, а 5-летняя девочка погибла.

После случившегося их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести: у женщины несколько переломов, внутреннее кровотечение и ушибы внутренних органов, у ее супруга повреждение легкого, у 14-летнего ребенка — царапины и ушибы, у 3-летнего малыша — черепно-мозговая травма, он не разговаривает и очень напуган. С семьей был сопровождающий, он также пострадал, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В результате столкновения туристического катера со скалами на острове Пхукет в Таиланде, погибла одна россиянка В результате столкновения туристического катера со скалами на острове Пхукет в Таиланде, погибла одна россиянка

Напомним, в начале сентября в Тихом океане акулы напали на катамаран с россиянами. Акулы нападали на плавсредство 2 дня подряд и серьезно повредили его. Спасло российских путешественников иностранное судно, которое направлялось в Шанхай.

А в начале июня в Египте поймали акулу, которая съела россиянина. Власти после трагедии закрыли местные пляжи, ведь кровь может привлечь новых хищников. Профессор Кирилл Кузищин считает, что подобные случаи участятся из-за смены климата.