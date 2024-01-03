В США мужчина залез в двигатель самолета и погиб, — СМИ (видео)

Журналисты пишут, что сейчас правоохранители устанавливают причины смерти мужчины, также будет проведена токсикологическая экспертиза.

В Америке полиция расследует загадочную смерть в аэропорту штата Юта. 30-летний мужчина залез в двигатель самолета и погиб. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел поздно вечером 1 января в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. На охраняемую территорию мужчина попал через аварийный выход из терминала. Журналисты пишут, что самолет стоял в конце взлетно-посадочной полосы и работники проводили работы по удалению льда. Мужчина побежал к самолету и залез в двигатель.

Нашли пострадавшего спасатели. Отмечается, что он был без сознания и его не смогли реанимировать. Также устанавливается, что именно стало причиной смерти.

В полиции рассказывают, что погибшим оказался житель Парк-Сити, при нем также был посадочный талон на рейс в Денвер.

Мужчину, который направлялся к самолету, видел один из пилотов. Через несколько минут правоохранители нашли вещи погибшего, в том числе одежду и обувь, которую тот оставил на взлетно-посадочной полосе.

Около 10 минут после начала поисков диспетчеры аэропорта сообщили, что мужчина находится на одной из площадок, где залез под самолет. Тогда полиция попросила авиадиспетчеров приказать пилоту остановить двигатели самолета.

Мужчину вытащили, однако он погиб на месте происшествия. Сейчас устанавливаются причины смерти, также будет проведена токсикологическая экспертиза. Расследованием занимается местная полиция.

Напомним, в Токио 2 января загорелся авиалайнер с 400 пассажирами, который шел на посадку. После того, как пилоты приземлились, спасатели взялись тушить пожар и спасать людей. Пламя охватило салон самолета, в котором должны были бы сидеть пассажиры.

Также недавно иностранные медиа рассказывали историю 16-летней девушки, которая выжила в авиакатастрофе, однако ее раздавил пожарный автомобиль.