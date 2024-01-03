Британец спас ребенка из утопающей машины во время шторма (фото, видео)

Мужчина прикрепил тонущую машину к мосту ремнями с храповым механизмом. Затем попросил женщину перелезть на заднее сиденье, чтобы вытащить ее из окна.

Британец вместе со своей беременной подругой спас трехлетнюю девочку, которая застряла в тонущей машине во время стихийного шторма Хэнк, который обрушился на юго-западное побережье Великобритании. Об этом пишет The Sun.

Накануне, 2 декабря, Лайм Стич предпринял решительные действия, когда заметил автомобиль, движущийся в потоке воды в английском Бирмингеме. Он полез в воду и разбил окно автомобиля, после чего помог выбраться женщине с ребенком.

Спасение женщины и ребенка во время наводнения

На опубликованном видео герой свисает с моста и разбивает заднее пассажирское окно, а затем с помощью ремней привязывает Fiat Punto к перилам, чтобы машина не пошла ко дну.

Он помог выбраться маленькой девочке, и передал ее своей подруге, которая стояла на мосту и все снимала.

Спасение женщины и ребенка во время наводнения

Полиция Уэст-Мидлендса назвала Лиама местным героем, но скромный отец двоих детей настаивал, что действовал инстинктивно.

Спасение женщины и ребенка во время наводнения

"Мы шли по мосту, и я услышал крик женщины из машины. Она кричала: "Помогите мне, помогите мне, пожалуйста, спасите мою малышку, она сзади!" — вспомнил он.

По словам мужчины, передняя часть автомобиля уже оказалась под водой и он старался не создать на нее дополнительную нагрузку, чтобы не потопить полностью.

"Я попросил женщину сохранять спокойствие, открыть окно и передать мне ребенка. Я сказал ей: "Дай мне руку ребенка, и я ее вытащу". Женщина смогла опустить окно только наполовину", — рассказал мужчина.

Накануне ночью на Великобританию обрушился ветер и дождь. В Англии и Уэльсе объявили порядка 300 предупреждений о наводнениях. Один человек погиб во время урагана после того, как его машину раздавило дерево.

Спасение женщины и ребенка во время наводнения

Затем инженер дорожных работ побежал к своему рабочему фургону и достал комплект ремней с храповым механизмом.

"Как только ребенок оказался в безопасности, я побежал за ремнями, вновь спустился к машине и разбил заднее пассажирское окно", — рассказал он.

Машину он прикрепил к мосту ремнями с храповым механизмом, чтобы ее не унесло под мост, а затем попросил женщину перелезть на заднее сиденье, чтобы ее можно быть вытащить из окна.

"Ей удалось выбраться, а затем мы взялись за руки и просто прыгнули в воду на счет три", — добавил он.

Дальше он помог выбраться из воды. По словам героя, глубина ручья была около полутора метров, но течение было достаточно сильным.

"Приехала бригада скорой помощи и осмотрела ее и ребенка. Думаю, если бы я не сделал того, что сделал, машину унесло бы под мост — вытащить их было бы невозможно", — добавил Лиам.

В интервью журналистам он сказал, что хочет, чтобы люди поняли смертельную опасность наводнений

"Это была чистая удача, что мы оказались там, когда это произошло. Я не думал о том, что делаю, просто действовал инстинктивно. Бедная женщина потеряла машину и покупки, которые находились на заднем сиденье, но она и ее дочь могли погибнуть. Люди не понимают, насколько мощными могут быть наводнения. Шел сильный дождь, и дороги внезапно превратились в реки, а ручьи — в реки с сильным течением", — отметил он, уточнив, что сохранял спокойствие и ясность мысли.

Житель Бирмингема сказал также, что не хотел ухудшать положение, паникуя и топя автомобиль собственным весом.

Напомним, что бокал пива спас жизнь британцу во время разрушительно шторма.

Также сообщалось, что огромная волна накрыла людей, наблюдавших за штормом с пляжа на побережье Калифорнии.