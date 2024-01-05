Южная Корея объявила об эвакуации жителей острова из-за провокаций КНДР, — СМИ

По данным журналистов, снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую Южная Корея считает фактической морской границей.

Южная Корея заявила о начале эвакуации жителей с острова Енпхендо, где проживает более двух тысяч человек. Об этом сообщает издание Yonhap News.

Согласно словам представителей местной администрации, имеется информация о готовящейся провокации со стороны КНДР. Остров расположен в морской зоне на границе между Северной и Южной Кореей.

"Мы получили сообщение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи, после чего объявили об эвакуации", — заявил представитель местной администрации.

Согласно сообщению источника, КНДР выпустила примерно 200 артиллерийских снарядов с западного побережья в направлении островов Южной Кореи. По результатам данной "провокации" не было пострадавших среди гражданского и военного населения Южной Кореи.

Снаряды приземлились к северу от северной разграничительной линии, которую Южная Корея рассматривает как фактическую морскую границу. Согласно данным агентства Yonhap, ссылающемуся на заявление южнокорейских военных, было также объявлено о принятии ответных мер.

Что известно про остров Енпхендо

Большой Енпхендо — это часть группы южнокорейских островов, расположенных в Желтом море примерно в 100 км к северо-западу от Сеула. Остров имеет площадь 7,01 квадратных километра и населен примерно 1300 человеками, что делает его самым крупным в этой группе.

Данная территория имеет высокое стратегическое значение, находясь в непосредственной близости от северокорейского побережья. В 2010 году остров был подвергнут артиллерийскому обстрелу со стороны Северной Кореи. Этот инцидент, в результате которого погибли два южнокорейских морских пехотинца и два гражданских лица, стал крупнейшим военным происшествием на границе двух Корей за последние 50 лет.

Ранее, 18 декабря, сообщалось о якобы осуществлении КНДР запуска баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Через несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания, что обеспокоило Японию и ее Совет национальной безопасности, который собрался на срочное заседание.

Лидер КНДР испытал более 100 баллистических ракет за последние два года. Это усилило возможности Северной Кореи нанести ядерный удар по США и их союзникам в регионе. Оружейная программа северокорейского диктатора достигла значительных успехов, включая испытание в декабре этого года новой ракеты, предназначенной для доставки боеголовки на материковую часть США, и очевидный ввод в эксплуатацию давно остановленного ядерного реактора, который мог бы значительно увеличить производство плутония.

В то же время США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине 2024 года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи.