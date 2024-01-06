В США во время полета у самолета оторвалась часть фюзеляжа (фото, видео)

Журналисты пишут, что на борту самолета находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. Инцидент произошел вскоре после вылета, когда самолет был на высоте 5 тысяч километров.

В США пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Портленде из-за разгерметизации салона. Во время полета часть фюзеляжа вылетела вместе с иллюминатором. Об этом пишет The New York Times.

Инцидент произошел во время рейса 1282 авиакомпании Alaska Airlines. Самолет вылетел из международного аэропорта Онтарио в 17:07, а уже через шесть минут был перенаправлен обратно и совершил аварийную посадку в 17:27.

Фото: The New York Times

На борту Boeing 737 Max 9 находился 171 пассажир и шесть членов экипажа. Вскоре после вылета, когда самолет достиг максимально высоты в около 5 тысяч километров, экипаж сообщил о проблемах с давлением.

В Ассоциации бортпроводников авиакомпании заявили, что в результате декомпрессии один бортпроводник получил легкие травмы. Сейчас всему экипажу оказывается помощь.

Одна из пассажирок рассказала журналистам, что во время полета проснулась от громкого звука, после чего увидела большую дыру в стене самолета. На месте у окна, где вылетела часть фюзеляжа, никто не сидел.

Женщине и ее сыну подростку, которые сидели неподалеку, экипаж самолета помог пересесть. По словам других пассажиров, парень потерял рубашку, а его кожа была покрасневшей. Еще один мужчина, который сидел неподалеку от места инцидента, пожаловался на травму ноги. После аварийной посадки на борт самолета поднялись медики.

Издание пишет, что самолет был сертифицирован и начал осуществлять коммерческие полеты в ноябре. С тех пор он совершил 145 полетов. Сейчас проводится расследование и устанавливаются причины инцидента.

Напомним, недавно журналисты сообщали, что в одном из аэропортов США мужчина залез в двигатель самолета и погиб. Инцидент произошел в штате Юта. Известно, что мужчине было 30 лет.

Также 2 января в Японии загорелся самолет, на борту которого находилось 400 пассажиров. После совершения аварийной посадки спасатели начали тушить пожар и спасать людей.