Рак на всю вашу семью: в РФ руководитель МЧС "проклял" подчиненного за жалобы прокурорам (видео)

Руководитель также пожелал подчиненному "отсыхания рук" за его жалобы в прокуратуру и "шизофренические мысли".

В России отличился глава Волгоградского управления МЧС. Во время совещания с подчиненными он возмутился кляузами в его адрес и высказал пожелание одному из них и его семье заболеть онкозаболеванием. Об этом пишет "Волгоград Онлайн".

Отмечается, что видео прислал один из сотрудников, присутствующих на совещании. Когда оно было сделано — неизвестно.

Так, выступая перед подчиненными начальник управления МЧС в Волгоградской области Николай Любавин пожелал, чтобы семья сотрудника, пожаловавшегося на него в прокуратуру, "заболела онкологией".

"Писали, что банк "Открытие" я лоббировал. Прокуратура проводила проверку. Что жена работает в банке, что Любавин преференции получает и все остальное. Кто это писал, во-первых, я еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли, и онкологией заболела вся семья. Я не жалею этого сказать, потому что, вот, ну, действительно, когда люди инфантильные свои шизофренические мысли пишут, они не понимают, что они делают", — сказал он.

Источник издания в МЧС утверждает, что запись была сделана "давно", а претензии были связаны с переводом зарплатных счетов сотрудников МЧС из одного банка в другой. Также источник рассказывает, что Любавин и его подчиненные писали друг на друга жалобы руководству МЧС.

По данным "Волгоград онлайн", ни сам Любавин, ни пресс-служба МЧС не комментировали публикацию видео. Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что в отношении начальника волгоградского МЧС назначена проверка.

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Ранее сообщалось, что украинец благодаря интернету и "магии" фотошопа сделал себе документ, который "освобождает" от призыва.