В столице Кыргызстана упал военный вертолет Ми-8: есть погибший и раненые

Как сообщили местному изданию в Министерстве обороны страны, Ми-8 совершил вынужденную посадку во время проведения учебно-тренировочного полета. Авиакатастрофа произошла на территории авиабазы.

На окраине Бишкека в Кыргызстане упал военный вертолет Ми-8. В результате аварии по меньшей мере один человек погиб, а семеро получили ранения. Об этом в среду, 17 января, сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на комментарий госпредприятия "Киргизаэронавигация".

По информации представителя ведомства, вертолет упал примерно в 11:00 (07:00 по киевскому времени) на авиабазе "Фрунзе-1" в микрорайоне "Достук".

Как сообщили местному изданию Kabar в Министерство обороны страны, Ми-8 совершил вынужденную посадку во время проведения учебно-тренировочного полета.

Кроме того, по данным Минобороны Кыргызстана, в результате аварии есть пострадавшие. СМИ сообщают, что в результате аварии один человек погиб, семеро пострадали.

Напомним, 13 мая 2023 года в ТАСС сообщали, что российский многоцелевой истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Брянской области.

В этот же день в Брянской области также упал российский военный вертолет Ми-8. Транспортное средство потерпело крушение в городе Клинцы, расположенном в 45 км от границы с Украиной. Это очень близко к Истровке, где упал Су-34.

Также напомним, 8 января глава российской администрации Леонид Пасечник сообщил, что на оккупированной части Луганской области упала фугасная авиабомба ФАБ-250, которую самолет ВС РФ уронил на пути к линии фронта. Авиабомба не взорвалась, но жителей окрестных домов эвакуировали.