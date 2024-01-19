Незаконное использование слова Украина: Сербию просят запретить организацию Медведчука, — СМИ

Украинские дипломаты ссылаются на статью 29 сербского закона, которой запрещено использовать названия стран в официальном наименовании юридического лица. Представительство "Другой Украины" в Сербии возглавляет Драган Станоевич.

Украинское посольство в Сербии направило ноту протеста официальному Белграду. Дипломаты просят остановить деятельность представительства общественной организации "Другая Украина" Виктора Медведчука. Об этом сообщает сербское издание Danas.

По данным журналистов, протест направили еще 5 декабря 2023 года. Дипломаты ссылаются на статью 29 сербского закона о хозяйственных обществах, которым запрещено использовать названия стран в официальном наименовании юридического лица без разрешения соответствующей страны.

По словам дипломатов, ликвидация филиала общественной организации Виктора Медведчука уже находится в юридической плоскости. Но с этим вопросом сопряжен и политический аспект.

"Досадно констатировать, что продолжаются попытки отдельных политических сил реализовать антиукраинский сценарий, способствовать распространению грязных провокаций со стороны кума международного преступника Путина", — заявили представители украинского дипломатического корпуса.

Сербия входит в список 140 стран, осудивших военную агрессию против Украины. Представители Сербии также признают РФ страной-агрессором.

В свою очередь, представитель "Другой Украины" Драган Станоевич, который публично поддерживает российскую агрессию, заявил, что организация действует в рамках сербского законодательства.

Движение Виктора Медведчука

Представительство "Другой Украины" было открыто в Сербии в 2023 году. Его официальным основателем считается Виктор Медведчук.

В состав движения, основанного в начале 2023 года, вошли бывшие депутаты от запрещенной ОПЗЖ, регулярные спикеры запрещенных телеканалов Медведчука, а также российских телеканалов. Впоследствии в РФ зарегистрировали общественную организацию "Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина". Главой исполкома стал журналист Денис Жарких.

Напомним, что Медведчук включился в передел собственности в России и на оккупированном Донбассе.

Также сообщалось, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев посоветовал украинцам выбрать жизнь в большом, хотя и сейчас ненавистном государстве: иначе жителей Украины ждет "смерть и смерть их близких".