Польша не будет подавать иск против РФ по делу об авиакатастрофе под Смоленском 2010 года, — МИД

Хотя комиссию по расследованию ликвидировали, Минобороны Польши объявило, что в ближайшее время там создадут специальную группу, которая будет анализировать все аспекты деятельности ликвидированной комиссии.

Польша официально отказалась от подачи иска против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Об этом говорится в сообщении польского МИД, а именно его главы Радослава Сикорского.

По словам Сикорского, подача заявки, которая не имеет даже теоретических шансов на успех, подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам.

Отметим, что накануне, 15 января 2024 года, новый Кабмин Польши распустил правительственную комиссию, которая повторно расследовала Смоленскую авиакатастрофу.

Заместитель министра обороны Цезарий Томчик заявил, что ликвидация комиссии означает завершение расходов сотен миллионов злотых на деятельность, которая "не имеет ничего общего с выяснением причин Смоленской катастрофы".

Что известно об авиакатастрофе под Смоленском

В результате авиакатастрофы погиб президент Польши Лех Качиньский, несколько высокопоставленных чиновников страны, гражданские деятели и представители духовенства. Всего известно о 96 жертвах, включая 8 членов экипажа.

Причина аварии до сих пор не установлена. В 2017 году Польская прокуратура квалифицировала обвинения в адрес российских диспетчеров на вышке "Смоленск-Северный" как "сознательное доведение экипажа самолета до авиакатастрофы". Ранее вина диспетчеров квалифицировалась "бессознательной".

Напомним, в декабре 2023 года Министерство национальной обороны Польши заявило о завершении работы Смоленской подкомиссии по расследованию катастрофы правительственного Ту-154 в 2010 году.

В то же время специалисты заявили, что Россия могла подделать "черные ящики" после Смоленской трагедии 2010 года.