Поджег 36 человек: в Японии мужчину приговорили к смертной казни (фото)

Виновник решил поджечь здание анимационной студии, так как он полагал, что его труд был украден.

45-летний житель Японии Синдзи Аоба совершил поджог анимационной студии в Киото, в результате чего погибли 36 человек, еще десятки получили ранения. За это его приговорили к смертной казни. Об этом пишет BBC.

Прокуроры настаивали на вынесении смертного приговора, утверждая, что у Аобы существовала мотивация для нападения на студию — он полагал, что его труд был украден. Аоба утверждал, что компания Kyoto Animation организовала конкурс, на котором был украден роман, представленный им. В связи с этим в июле 2019 года он проник в студию в рабочее время, разлил бензин на первом этаже и поджег здание.

Сам Аоба получил ожоги более 90% поверхности тела в ходе пожара и позднее признался, что не предвидел, что его поступок приведет к гибели многих людей. Адвокаты подсудимого утверждали, что он не осознавал последствия своих действий из-за психического расстройства. Они заявили, что у мужчины наблюдались галлюцинации, но суд отклонил эти аргументы.

Позже Синдзи Аоба признал свою вину в поджоге студии.

В Японии смертная казнь обычно применяется в случаях убийства более одного человека или при совершении особо тяжких преступлений.

Синдзи Аоба

Напомним, что в Японии в Токио 8 января дотла сгорел дворец бывшего премьер-министра Японии Какуэи Танаки.