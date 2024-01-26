"Задерживал дыхание как мог": в США прошла первая казнь с помощью азота

Убийца Кеннет Смит уже "пережил" казнь с помощью инъекции, ведь ему не смогли вставить иглу. Сын его жертвы присутствовал во время второй казни и заявил, что "маму это не вернет".

В США, в штате Алабама, казнили осужденного за убийство Кеннета Смита с помощью газообразного азота. Это стало первым применением нового метода смертной казни после того, как четыре десятилетия назад ввели смертельные инъекции. Деталями 25 января поделились в Reuters.

Для Смита эта казнь была уже второй, ведь первую попытку ему удалось пережить. В ноябре 2022 года мужчине должны были ввести смертельную инъекцию, но после безрезультатных попыток вставить иглу казнь отменили.

В американском штате считают новый метод казни "самым безболезненным и гуманным" из известных человечеству. Предполагалось, что Смит потеряет сознание менее чем за минуту и вскоре умрет. Однако, по словам свидетелей, процедура заняла больше времени.

Палачи привезли заключенного в камеру казни на каталке. К его лицу привязали промышленную респираторную маску, к которой была прикреплена канистра с чистым азотом. Журналисты рассказали, что несколько минут после активации азота Смит оставался в сознании. Он тряс головой и извивался примерно две минуты, а затем глубоко вдохнул и вскоре совсем перестал дышать.

"Оказалось, что Смит задерживал дыхание настолько долго, насколько мог", — рассказал комиссар исправительной колонии Джон Хэмм.

Метод азотной асфиксии также одобрили в Оклахоме и Миссисипи, но там его еще не ввели.

Кеннет Юджин Смит был осужден за то, что 18 марта 1988 года жестоко убил 45-летнюю Элизабет Сеннетт. Убийство женщины заказал ее муж-проповедник, заплатив Смиту тысячу долларов.

Несколько родственников Сеннетт присутствовали на казни. Они рассказали, что простили убийц.

"Ничто из того, что произошло здесь сегодня, не вернет маму. Это горько-сладкий день, мы не будем прыгать, кричать "ура" и так далее. Мы рады, что этот день закончился", — сказал Майк Сеннет.

Напомним, у Кеннета Смита был сообщник, который также получил тысячу долларов за убийство. По данным следствия, муж Элизабет Сеннетт решился нанять убийц, потому что был в долгах и хотел получить страховку.

В Японии приговорили к смертной казни поджигателя Синдзи Аоба. Мужчина устроил пожар в анимационной студии, в результате чего погибли 36 человек.