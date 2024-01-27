Волонтер в зоопарке Таиланда отрезал себе руку, чтобы не навредить медведю во время атаки (фото)

Медведь вонзил свои зубы и не высвобождал конечность. Волонтер достал карманный нож и перерезать руку ниже локтя.

В Таиландском заповеднике дикой природы 32-летнему волонтеру из Швейцарии пришлось отрезать собственную руку. Гималайский медведь схватил ее после того, как он подал ему еду в вольер. Об этом сообщает The Mirror.

Швейцарец работал в заповеднике в Муанг Нгае и помогал кормить гималайского черного медведя. Но накануне, 25 января, когда он подал ему поднос, хищник вместо еды набросился на руку. Медведь вонзил свои зубы и не высвобождал конечность — волонтеру пришлось достать карманный нож и перерезать руку ниже локтя.

Потрясенные прохожие немедленно оказали ему первую помощь, затем его доставили в ближайшую больницу, а спустя время перевели в частное учреждение в городе Чиангмай. Сейчас предстоит операция, но, по данным местных СМИ, сложно сказать, смогут ли хирурги пришить раздробленную конечность.

Местные жители отметили смелость мужчины, решившего вместо того, чтобы причинить вред животному, отрезать собственную руку.

Медведь в зоопарке Таиланда

"Его сердце действительно доброе. Он был готов ампутировать свою руку, но не причинять вреда животному", — сказал один местный житель.

Набросившегося на него медведя спасли в 2013 году. Животное заблудилось за пределами леса. Его доставили в национальный парк, затем он оказался в заповеднике дикой природы.

Гималайский медведь

Гималайский медведь считается видом, которому угрожает исчезновение из-за браконьеров, сокращающейся площади лесов и прочих угроз. Эти медведи пугливы, и вместе с тем проявляют больше агрессии по отношению к людям, чем евразийский бурые медведи или американские черные медведи.

В прошлом месяце в индийском штате Уттар-Прадеш бегемот убил 40-летнего смотрителя Сураджа, когда тот пытался очистить вольер.

Еще одного сотрудника по имени Раджу доставили в больницу после того, как он получил травму во время побега из клетки. Директор зоопарка Адити Шарма заявила, что по факту инцидента будет проведено расследование. Он также подтвердил, что заведение и самого медведя закрыли от посетителей на время расследования.

Напомним, что японский ресторан, в котором подают суши из пираньи, удивил посетителей новым блюдом.

Также сообщалось, что медведь напал на российских газовиков в Якутии и нанес травмы рук и головы.