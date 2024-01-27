В Германии задержали украинца с целым чемоданом денег: что произошло (фото)

Мужчина успешно прошел проверку таможенников, но потом в его руках оказался чужой чемодан. Внутри багажа лежали пачки купюр по 20 и 50 евро.

В Германии задержали украинца, который перевозил в чемодане 455 тысяч евро. Деталями инцидента поделились в местном издании BILD.

66-летний мужчина ждал в терминале своего рейса. Он должен был лететь из Мюнхена в Ларнаку (Кипр). Таможня осмотрела его багаж и напомнила, что наличные и золото необходимо декларировать. Это не касается туристов, которые перевозят до 10 000 евро.

Украинец заявил, что имеет при себе только 300 евро. Это подтвердила и проверка его вещей.

Однако уже после допроса таможенниками к путешественнику подошел другой мужчина. Во время посадки он передал гражданину Украины ручной чемодан. Один из работников таможни обратил внимание на то, что происходит что-то подозрительное, и приказал открыть багаж.

Результаты повторной проверки разительно отличались от первой. Между одеждой в чемодане лежали пачки купюр по 20 и 50 евро. В общем таможенники обнаружили 455 000 евро.

Фото содержимого чемодана Фото: Мюнхенская таможня

Немецкие таможенники изъяли деньги и начали расследование.

"Сейчас мы проверяем, отмывание ли это денег, кому принадлежат деньги и откуда они", — рассказал представитель мюнхенской таможни Кристиан Шюттенкопф.

Украинец больше не увидит деньги, которые должен был перевезти через границу. В таможне объяснили, что если он не объяснит происхождение этих средств, вся сумма будет конфискована в пользу Германии.

Напомним, в Великобритании мужчина умер в результате несчастного случая. Он ехал на скутере и заснул, после чего съехал с набережной прямо в воду.

Женщина поделилась историей, как нашла жуткую "маску смерти". Она рассказала, что живет в викторианском доме, но не ожидала такой страшной находки.