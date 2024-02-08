Рассматривают как ЧП: страны ЕС готовятся к возможному переизбранию Трампа, — Bloomberg

Европейская комиссия начала готовить оценку влияния последствий голосования в США в ноябре 2024 года, уделяя особое внимание сценарию, по которому Дональд Трамп выйдет победителем.

Европа готовится к трансатлантической торговой борьбе с Дональдом Трампом в случае его переизбрания президентом США. Страны-члены ЕС, Брюссель начали планирование на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника, который знаком с процессом такой подготовки.

Отмечается, что во времена своего прошлого президентства Трамп пошатнул основы трансатлантических отношений, атаковав Всемирную торговую организацию. Он поставил под сомнения европейские гарантии безопасности и назвал Брюссель "адской дырой". Европейский Союз сейчас работает над формальной оценкой того, как будет выглядеть президентство Дональда Трампа, и планирует, как реагировать на любые торговые меры наказания, которые ударят по блоку, если он победит на выборах в США.

По словам чиновника, Европейская комиссия, исполнительный орган блока, начала готовить оценку влияния последствий голосования в США в ноябре 2024 года, уделяя особое внимание сценарию, по которому Трамп выйдет победителем.

Чиновник говорит, что стиль экс-президента США становится все более агрессивным, и среди государств-членов блока общепризнанно, что другой срок приведет к принудительным действиям, таким как пошлины, направленные на ЕС.

Согласно январскому опросу Bloomberg News/Morning Consult, кандидат в президенты Дональд Трамп одержал победу на первых двух республиканских праймериз и опережает Джо Байдена в среднем на 6 процентных пунктов в семи критически важных штатах, которые, вероятно, решат результаты выборов 2024 года.

Из-за возможных последствий от переизбрания Трампа для ЕС некоторые высокопоставленные чиновники, включая министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, уже начали обращаться к республиканцам. В сентябре она посетила Техас и Вашингтон, чтобы встретиться с несколькими сторонниками Трампа.

"Европа должна быть готова работать с Трампом, если он победит. Было бы наивно не готовиться к такому исходу", — сказала она.

Напомним, что президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в проблемах с оказанием помощи Украине. Он отметил, что из-за Трампа не могут согласовать двухпартийную договоренность, которая содержит "самую справедливую, самую гуманную" реформу миграционной системы, в частности речь идет о "жестких мерах" по защите границы.

5 февраля в СМИ сообщили, что США могут не оказать помощь Украине из-за экс-президента Дональда Трампа. Журналисты отметили, что он "вредно влияет на американскую внешнюю политику".