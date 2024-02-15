Латвия начнет конфисковывать авто на номерах РФ и будет передавать их ВСУ, — Минюст

Владельцы машин, зарегистрированных в России, до 14 февраля должны были либо перерегистрировать свой транспорт в Латвии, либо вывезти его с территории страны.

В Латвии объявили, что будут изымать авто на российских номерах. Их планируют передавать на нужды ВСУ. Об этом сообщает 15 февраля Министерство юстиции Латвии.

В Латвии вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, которые позволяют конфисковать автомобили с российскими номерами. Конфискованные автомобили передадут Украине для войны против РФ.

"С сегодняшнего дня, 15 февраля, в случае обнаружения в Латвии в дорожном движении транспортного средства, зарегистрированного в России, его могут конфисковать и бесплатно передать на поддержку Украины в борьбе с государством-агрессором", — говорится в сообщении.

Владельцы машин, зарегистрированных в России, до 14 февраля должны были либо перерегистрировать свой транспорт в Латвии, либо вывезти его с территории страны. Как сообщает издание Delfi владельцам таких авто также грозит штраф в размере от 750 до 2000 евро.

Напомним, что Латвия предлагает ввести санкции против российской агропродукции и заменить ее украинской на европейском рынке.

11 января стало известно, что Латвия возглавила "коалицию дронов" для помощи ВСУ. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Ригу было принято решение о том, что Латвия займется линией БпЛА в рамках меморандума о военном сотрудничестве.