Польские фермеры призвали Путина разобраться с Украиной и Брюсселем (фото)

По словам журналистов, фермеры требуют остановить приток сельхозпродукции из Украины в Евросоюз, так как она якобы не соответствует стандартам блока.

Более 100 тракторов фермеров заблокировали дорогу прямо у съезда с автострады А1 в польских Гожичках у границы с Чехией. На одной из машин заметили флаг СССР, а также послание президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет Wyborcza.pl.

Сообщается, что фермеры требуют остановить приток сельхозпродукции из Украины в Евросоюз, так как она якобы не соответствует стандартам блока.

"Украинские продукты находятся вне всякого контроля и стандартов, они дешевле и заменяют нашу продукцию", — сказал Кристиан Кретек, владелец семейной фермы в Кшановицах.

Журналисты отметили, что на баннерах, которые привезли с собой протестующие, было много надписей. Однако на одном из них заметили послание главе Кремля: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Также на трактор прицепили флаг СССР.

Плакат с призовом к Путину на границе с Украиной Фото: Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Как рассказали организаторы протеста, участники индивидуально подбирают баннеры для мероприятия. Как рассказали фермеры журналистам, они не имеют ничего против Украины, которая борется за свое существование с Россией.

"Мы держим за них (украинцев, — ред.) кулачки в войне, потому что знаем, если они проиграют, то у нас на границе окажется Россия", — сказал один из участников протеста.

Он также заявил, что фермеры "не блокируют" гуманитарную или военную помощь. Издание сообщило, что, согласно неофициальным данным, участник с плакатом с призывом Путину и флагом СССР получит уведомление в связи с "пропагандой тоталитарного государственного строя".

Ранее сообщалось, что польские фермеры атаковали вагон с украинским зерном. По информации журналистов, на место инцидента прибыла полиция, после чего польские фермеры разблокировали железнодорожные пути.