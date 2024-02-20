Польские фермеры призвали Путина разобраться с Украиной и Брюсселем (фото)
По словам журналистов, фермеры требуют остановить приток сельхозпродукции из Украины в Евросоюз, так как она якобы не соответствует стандартам блока.
Более 100 тракторов фермеров заблокировали дорогу прямо у съезда с автострады А1 в польских Гожичках у границы с Чехией. На одной из машин заметили флаг СССР, а также послание президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет Wyborcza.pl.
Сообщается, что фермеры требуют остановить приток сельхозпродукции из Украины в Евросоюз, так как она якобы не соответствует стандартам блока.
"Украинские продукты находятся вне всякого контроля и стандартов, они дешевле и заменяют нашу продукцию", — сказал Кристиан Кретек, владелец семейной фермы в Кшановицах.
Журналисты отметили, что на баннерах, которые привезли с собой протестующие, было много надписей. Однако на одном из них заметили послание главе Кремля: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Также на трактор прицепили флаг СССР.
Как рассказали организаторы протеста, участники индивидуально подбирают баннеры для мероприятия. Как рассказали фермеры журналистам, они не имеют ничего против Украины, которая борется за свое существование с Россией.
"Мы держим за них (украинцев, — ред.) кулачки в войне, потому что знаем, если они проиграют, то у нас на границе окажется Россия", — сказал один из участников протеста.
Он также заявил, что фермеры "не блокируют" гуманитарную или военную помощь. Издание сообщило, что, согласно неофициальным данным, участник с плакатом с призывом Путину и флагом СССР получит уведомление в связи с "пропагандой тоталитарного государственного строя".
Ранее сообщалось, что польские фермеры атаковали вагон с украинским зерном. По информации журналистов, на место инцидента прибыла полиция, после чего польские фермеры разблокировали железнодорожные пути.