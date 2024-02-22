Грозит пожизненное: босс якудзы пытался продать радиоактивные вещества Ирану (фото)

По словам журналистов, на доход от сделки Такеши Эбисаве собирался закупить оружие военного уровня для повстанческой группировки. Среди прочего, и ракеты класса "земля — воздух".

Соединенные штаты предъявили обвинение в торговле радиоактивными материалами лидеру японской мафии Такеши Эбисаве. Об этом сообщил американский Минюст.

Задержанный обвиняется в попытке передать уран и плутоний, которые могли бы задействоваться в создании иранской ядерной бомбы.

60-летнему Эбисаве и его коллеге, 61-летнему Сомфопе Сингашире, в апреле 2022 года уже предъявляли обвинения, связанные с наркотиками и незаконным оборотом огнестрельного оружия.

Сейчас гражданину Японии дополнительно предъявляют обвинения в заговоре для перевозки ядерных материалов из Мьянмы.

По данным следствия, в 2020 году Эбисава сообщил своим контактам (бывшим агентами следователей), что у него есть доступ к большому количеству ядерных материалов, которые он хотел бы продать. Гражданин Японии делился фото каменистых веществ со счетчиками Гейгера. И также демонстрировал документы "лабораторных анализов".

Радиоактивное вещество

Радиоактивное вещество

В дальнейшем он встречался с "иранским генералом", оказавшимся подставным лицом. Лидер якудзы предложил поставлять плутоний для ядерной программы, который был бы лучше урана.

Известно также, что в ходе переговоров представитель Эбисавы, возглавляющий некую повстанческую группировку в Мьянме, заявил, что у него есть свыше 2000 кг тория-232 и 100 кг урана в составе U3O8 (соединение урана). Он также упомянул о том, что может изготовить до пяти тонн веществ, используемых в ядерном оружии.

Следствие считает, что на доход от этой сделки Эбисава планировать приобрести оружие военного уровня для повстанческой группировки. среди прочего, и ракеты класса "земля — воздух".

Эбисава вместе с сообщниками проводил встречи в Таиланде с "контактными лицами" и передавал "образцы" товара. Местные правоохранители их изъяли и уведомили США. В американской лаборатории сделали вывод о том, что в материале содержится уран и оружейный плутоний.

Задержанным предъявлены обвинения по 8 пунктам — по каждому им грозит от 10 лет заключения до пожизненного.

Напомним, что Россия может доставить ядерное оружие в космос уже в этом году.

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