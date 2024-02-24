Приднестровье заявило об угрозе терактов со стороны Молдовы: чем это чревато

Еще в январе Институт изучения войны предупреждал, что Россия может начать войну в Молдове, "защищая притесняемых".

Непризнанное Приднестровье заявляет, что в Молдове готовятся группы для диверсий на военных объектах непризнанной так называемой "республики". Об этом глава "республики" Вадим Красносельский заявил российским СМИ.

Сепаратисты утверждают, что якобы иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят, в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. По словам Красносельського, в известность поставлена ОБСЕ, но реакции с ее стороны нет.

Ранее о том, что Приднестровье может 28 февраля "попроситься" в РФ, сообщил местный оппозиционер Геннадий Чорба. На своей странице в Facebook он написал о том, что на эту дату в Тирасполе назначен "съезд депутатов всех уровней". По данным Чорбы, на этом собрании "должна быть озвучена просьба "от имени граждан, проживающих на левом берегу Днестра" принять Приднестровье в состав России". А уже на следующий день, 29 февраля, об этой "просьбе" якобы объявит Путин в своем обращении к Федеральному Собранию, которое затем в ускоренном порядке примет решение удовлетворить "поступившую просьбу". По мнению Чорбы, "команда провести этот съезд пришла из Москвы".

В свою очередь в украинской разведке сомневаются, что депутаты Приднестровья к президенту РФ Владимиру Путину относительно принятия территории в состав страны.

"По нашим данным, информация о том, что 28 февраля "власти" Приднестровья якобы попросят РФ, чтобы та присоединила их в свой состав, пока не подтверждается", — подчеркнул Юсов.

Напомним, несколько ранее командир 3 ОШБр ВСУ Максим Жорин заявил, что в Приднестровье "давно" стоят российские войска, и предложил Молдове помощь.

Кроме того 29 января аналитики из ISW утверждали, что есть признаки "интереса" РФ к беспорядкам в Молдове. В Москве готовы приобщиться к "урегулированию" событий в Молдове и Приднестровье, заявили эксперты. При этом россияне попытаются действовать так же, как в прошлом вели гибридную войну на Донбассе.